2020-05-28T15:46:18+03:00
Общество

«Температура 40, начал падать в обморок»: Омич рассказал, как переболел коронавирусом

Никита месяц провел в больнице в тяжелом состоянии
Анна МИКУЛА
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Фото: Анна ГЕРЦФото: Анна ГЕРЦФото: Личный архив
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Вся эта история началась еще до массовой эпидемии коронавируса в России, и о смертельно опасной болезни в нашей стране тогда было известно немного. 24-летний омич заразился одним из первых. Никита учился в Петербурге, а по окончании политехнического университета остался работать в Северной столице. Там и подхватил ковид.

– В ночь с 14 на 15 марта друг пригласил меня на закрытую вечеринку, на выступление группы, – рассказал молодой человек «Комсомолке». – А на следующий день я почувствовал недомогание. Поднялась температура до 37,7 градусов. Я практически вообще никогда не болел до этого, поэтому сильно удивился. Думал, обычная простуда. Три дня пролежал дома, но лучше не становилось. Вызвал врача. Она тоже ничего страшного не заподозрила сначала, выписала антибиотики и таблетки от кашля. Я их пил еще три дня, но состояние вообще не менялось. Температура поднялась уже до 38,5 градусов, была жуткая слабость, постоянно хотелось лежать. Потом в какой-то момент я начал терять сознание. Это меня действительно напугало, потому что я никогда в жизни не падал в обморок.

После этого участковый врач направила Никиту на рентген. На снимке все правое легкое было уже черным, развилась пневмония. Молодого человека срочно госпитализировали в больницу святого Георгия.

– Тогда начался первый наплыв пациентов с коронавирусом, – вспоминает Никита. – Людей было столько, что почти сразу заполнились даже коридоры. Но меня еще успели положить в палату. Со временем часть пациентов перевели в отведенное специально под ковид медучреждение, и инфекционное отделение значительно разгрузили, врачам стало работать немного проще.

– Вам сразу поставили диагноз?

– Да, сомнений у медиков не было. Но вот все, что надо знать о тестах на коронавирус, – у меня он был отрицательным. Я лежал среди людей с ковидом, были все симптомы. Врачи говорят: у меня диагноз подтвердился на 100%. Да и кроме того, я просто не мог не заразиться там. Но тест показывал, что я здоров. Тогда, в первую волну, у нас перезаражались, кажется, и все врачи, которые нас лечили.

Никита в общей сложности провел в больнице месяц. Говорит, был самым молодым на все отделение, поэтому, наверное, и выжил. Несколько пожилых людей из соседней палаты, лежавшие с ним в одно время, из этой больницы уже не вернулись...

– Мне постоянно, что-то капали внутривенно: антибиотики, еще лекарства, – говорит Никита. – Но состояние вообще не менялось. На протяжении всего месяца температура не спадала ниже 38 градусов, и не сбивалась ничем. А потом подскочила до 40 градусов. На тот момент я уже почти ничего не чувствовал, лежал в полуобморочном состоянии, но все это время был в сознании. Кстати, сложностей с дыханием у меня, по счастью, не было, поэтому обошлось без реанимации.

После выздоровления Никита вернулся в Сибирь, навестить родителей. Здесь за него очень переживала и подруга детства Анна Герц. А поскольку она – тату-мастер, в честь спасения молодого человека они сделали парную татуировку. На ней изображена одна из главных достопримечательностей родного Омска – музыкальный театр. А сверху надпись Still alive – все еще жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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