2020-05-28T18:15:14+03:00
Общество

«Все еще жив»: Омич выздоровел от коронавируса и сделал в честь этого тату

Молодой человек больше месяца провел в больнице
Анна МИКУЛА
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«Все еще жив» - гласит надпись на руке омича. Фото: Анна ГЕРЦ«Все еще жив» - гласит надпись на руке омича. Фото: Анна ГЕРЦФото: из личного архива
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24-летний омич заразился коронавирусом в Санкт-Петербурге. Там он учился в политехническом университете, по окончании которого решил остаться в Северной столице. Все началось в марте, еще до прихода пандемии в Россию. Никита несколько дней чувствовал недомогание, но даже и предположить не мог, что болен чем-то серьезным – ведь ему всего 24 года, а считается, что коронавирус опасен в основном для пожилых людей. Все списывал на простуду, которую немудрено подхватить в сыром петербургском климате.

А потом ему внезапно стало плохо, и Никиту экстренно госпитализировали.

– Он почти месяц пролежал в больнице святого Георгия, – рассказала «Комсомолке» его подруга детства Анна Герц. – Я как раз в то время была в Петербурге, но мы тогда так и не увиделись. Очень переживала, потому что состояние у Никиты было тяжелое – развилась пневмония. Но он справился, видимо, потому что у него молодой и здоровый организм. Мы постоянно были на связи все это время. Рассказывал, что ситуация очень сложная, больница перегружена пациентами с ковидом.

Встретились друзья только в Омске, куда Никита приехал после выписки навестить своих родителей. Тогда они с Анной, которая по профессии тату-мастер, и придумали сделать парную татуировку – в честь спасения Никиты. Сейчас у обоих на запястьях красуется музыкальный театр, а у Никиты – еще и надпись Still alive, что в переводе означает «Все еще жив». Причем свое тату девушка сделала сама.

– У нас обоих это уже не первые татуировки, поэтому все прошло быстро. Они не очень большие. На каждую у меня ушло где-то около 4 часов, – рассказывает Анна Герц.

А почему именно музыкальный театр выбрали в качестве картинки?

– Нам хотелось, чтобы это было не каким-то мрачным воспоминаем о болезни, а наоборот, чем-то позитивным. Поэтому решили, что будет Омск. А музыкальный театр, наверное, самая узнаваемая его достопримечательность. Теперь, где бы мы ни были, другие омичи смогут легко узнать в нас своих по этому изображению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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