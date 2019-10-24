Бригада скорой – честно о своей работе: «Разрешили таранить машины автохамов, но кому нужны проблемы»

Недавно «Комсомолка» писала о вопиющем случае, который произошел в доме на улице Гашека. Из-за дворов, наглухо перегороженных заборами и брошенными как попало машинами, скорая помощь кружила в поисках хоть какой-то лазейки, чтобы попасть к нужной многоэтажке. А в это время в одной из квартир от сердечного приступа скончалась пожилая омичка. Сын умершей уверен: если бы у медиков была возможность приехать хоть на 10 минут раньше, у его мамы был бы шанс.

Фельдшер Татьяна Юрьевна рассказывает, что уже практически сроднилась со своей бригадой.Фото: Анна МИКУЛА

«ПРИШЛОСЬ НА РУКАХ СПУСКАТЬ РОЖЕНИЦУ С 17 ЭТАЖА»

Но, как выяснилось, эта история далеко не исключение. Таких случаев, когда машина оказывается заблокированной, очень много. Особенно критическая ситуация в Центральном округе и на Левом берегу. Мы решили посмотреть, как выглядит ситуация из машины скорой и отправились на вызовы вместе с бригадой медиков.

Выезжаем с подстанции на улице Перелета, 9а. Где-то нас ждет годовалая девочка, которая вдохнула инородное тело, и ее перепуганная мама. Успеваем добраться за 12 минут.

– Ну, тут практически взлетная полоса, можно свободно проехать и припарковаться, – говорит Сергей. – Сейчас все разъехались на работу. Ночью тут совсем другая картина – почти весь проезд наглухо закрыт машинами. Тут пройти-то сложно не то, что проехать на такой большой машине, как наша.

Днем тут практически взлетная полоса, а ночью все пространство забито машинами – даже пройти сложно.Фото: Анна МИКУЛА

Жизнь водителям омской скорой сильно осложняют такие вот бетонные блоки. Объезжая их, приходится терять драгоценное время.Фото: Анна МИКУЛА

А вот, если бы вызов был в соседний дом, ситуация выглядела бы не так оптимистично. Проезд туда завален сразу несколькими бетонными блоками. Медикам с оборудованием пришлось бы идти пешком через огромный пустырь.

Тем временем Татьяна Юрьевна и мама, несущая ребенка на руках, уже идут обратно к скорой. Все обошлось: бусину, которую малышка затолкала глубоко в нос, фельдшер смогла извлечь дома. Но на всякий случай девочку решили отвезли в детскую больницу в Нефтяниках.

Вся информация о новом вызове приходит докторы на специальный планшет.Фото: Анна МИКУЛА

Почти сразу на планшет поступает новый вызов – на Перелета, 23.

– Я рано утром уже была в этом доме – приезжала к роженице. Сейчас: женщина, 38 лет, высокое давление, – вводит меня в курс дела Татьяна Вихляева. – А до этого был еще пьяный мужчина, который лежал в парке. Пришлось нам его с Сережей на себе тащить.

– Не бывает разочарования в профессии, когда приходится спасать не самых приятных людей, которые могут еще и напасть?

– Но они ведь тоже люди, которым нужна помощь. Когда возвращаюсь с вызова и понимаю, что спасла человека, чувствую радость. И, наоборот, когда встречается тяжелый случай, продолжаю думать о пациенте. Весь день прокручиваю в голове – все ли правильно сделала. Мы ведь универсальные солдаты. В отличие от узких специалистов должны все помнить и находить решение моментально. В один день тут может быть ДТП, инфаркт и роды. Наша профессия постоянно держит в тонусе.

– А тревожную кнопку нажимать приходилось?

– Ни разу. Хотя инциденты периодически случаются. Но тут надо быть еще и психологом, ведь практически любой конфликт можно разрешить. Или вот сейчас люди стали еще очень внушаемыми. Например вызов: женщина, 30 лет. По ее мнению, у нее инсульт. Приезжаем: лежит вся в поту, бледная, умирает... Я начинаю ей спокойно объяснять: «Вы молодая, у вас нормально работает гормональная система, сосуды эластичные. У вас не может быть инсульта». Чтобы ее успокоить, измеряю давление, делаю ЭКГ и беру кровь на сахар. Узнав, что все в порядке, девушка сразу успокоилась, ожила. Говорит: «Какой вы хороший доктор!» (Смеется).

Во дворах Левобережья приходится маневрировать.Фото: Анна МИКУЛА

Татьяна Юрьевна уже пять лет, как пенсионерка, но не отдыхала ни дня. Говорит, не представляет, как можно жить без работы. Здесь постоянно надо быть в тонусе и реагировать практически моментально. Есть и другая проблема – на скорой катастрофически не хватает молодых специалистов. Выпускники-медики предпочитают более легкую работу.

– Обычно за смену принимаем 17-20 вызовов. На самом деле, это очень много. Вот прошлые сутки были изматывающие, – говорит Татьяна Вихляева. – Все вызовы крайне тяжелые. А под конец – роженица, отслойка плаценты. Это очень серьезно. Женщину можно переносить только в горизонтальном положении. Вставать ей смертельно опасно. Муж пациентки развел руками: «Где среди ночи найду помощников?». Вот пришлось нам с ним и худенькой медсестрой спускать ее с 17 этажа. Я думала, сегодня на работу не смогу выйти. Но ничего – восстановилась за выходные.

Недавно для скорой закупили новенькие машины.Фото: Анна МИКУЛА

«ПОДРОСТКИ ТОЛПОЙ ЗАБИЛИ ПРОХОЖЕГО РАДИ ЗАБАВЫ»

– Самый страшный случай у нас был несколько лет назад, – вспоминает водитель Сергей Осипенко. – Мы приехали на вызов в лесополосу на окраине. Там лежит человек, на нем нет живого места, и по телу уже ползают клещи. А, когда Татьяна Юрьевна его осматривала и слегка надавила на грудь, звук был, как хруст снега в мороз. До сих пор мурашки по коже. У него там было все переломано, и так хлюпала кровь. Он, скорее всего, пытался спастись от преследователей – был без обуви, и ноги стерты в кровь, от того, что бежал по гравию. Мужчина был не бомж, простой работяга, судя по робе. Скорее всего, его забила толпа подростков просто ради развлечения. Тогда в городе существовали несколько околофутбольных фанатских группировок. Такие вот дети… Тех, кто это сделал, так и не нашли. Но больше всего меня в этой истории потрясло другое. Когда мы уже в реанимации сняли с него всю одежду, там из мужчин был только я. Остальные – женщины. Так вот этот умирающий мужчина, в шоковом состоянии смутился и пытался прикрыть причинное место. Человеческое в нас остается до самого последнего момента. А потом он умер…

Оказалось, Сергей Осипенко – бывший криминалист регионального СКР, после выхода на пенсию, которая у силовиков наступает рано, пошел работать в скорую.

– Я как раз занимался тяжкими и особо тяжкими преступлениями, выезжал, в том числе и на трупы, – говорит Осипенко. – Наверное, видел все виды смерти. Но к этому привыкаешь, появляется здоровый цинизм. Единственное, что практически невозможно перенести, – несчастья с детьми.

До скорой Сергей работал криминалистом в СКР.

Как выяснилось, и на скорой с такими происшествиями приходится сталкиваться слишком часто. Один из них не дает покоя бригаде медиков до сих пор.

– Нам за суточное дежурство дается два перерыва по полчаса, чтобы поесть, – вспоминает Сергей. – Как раз появилось окно, мы сообщили диспетчеру, что пообедаем. Через пять минут экстренный вызов. 5-летняя девочка обварилась. Мы сразу почувствовали: что-то страшное нас там ждет. Оказалось, большая азербайджанская семья отмечала какой-то праздник, позвали всех родственников. В огромном казане варили еду. Малышка взялась за края, и все кипящее масло вылилось на нее. Когда мы зашли в квартиру, это был кошмар. Ребенок стоял, а с него просто чулком сползла кожа, при этом она вся обуглилась. Ничего страшнее я не видел, и, надеюсь, больше не придется. Эти ее раздирающие крики я до сих пор не могу забыть.

Сергей рассказывает, что несся обратно с умирающим ребенком в салоне, рассекая поток практически, как ледокол. Но и тогда, среди водителей, видевших несущуюся скорую с мигалками, нашлись те, кто решил, что их дела важнее.

– Впереди ехал водитель на «Лэнд Крузере», даже бровью не повел. Как разговаривал за рулем по телефону, так и продолжил, – продолжает Сергей. – В итоге автобусу со встречки пришлось заезжать на тротуар, чтобы дать мне возможность проскочить. Люди почему-то думают, что их это точно не коснется. Но несчастье может случиться с каждым в любой момент. Или вот в народе откуда-то представление, что скорая с мигалками на обед едет, чтобы не стоять в пробке. Такое в принципе невозможно, за всеми нашими передвижениями следит специальная программа.

Во дворах приходится маневрировать.Фото: Анна МИКУЛА

По словам Сергея, сейчас омские водители стали более дисциплинированными, но им еще далеко до жителей других городов:

– Вот в Москве знакомые работают. Так там машины аккуратно сдвигаются в сторону или вообще выезжают на тротуар. Но тут дело не только в сознательности. За непропуск скорой – штрафы, и в столице за этим строго следят. Людей приучили просто к соблюдать правила. Кроме того, там на любой вызов скорая едет с сиреной, иначе по столичным пробкам просто не пробраться.

Вот с этого устройства можно включить «мигалки».

Кстати, по новым правилам, экстренным службам разрешили таранить мешающие проезду авто. Но если пожарным на «Урале» это сделать несложно, то ответственность за повреждение дорогостоящей и не такой прочной машины скорой никто брать на себя не будет.

– При этом, если происходит ДТП, в суде еще надо доказать, что ты правильно оценил обстановку, – говорит Сергей. – А, если не получится, то из своего кармана будешь оплачивать ремонт и скорой, и машины водителя, который тебя не пропускал. Ну кто ж будет рисковать? Или вот был случай, когда суд шел 4 месяца. Наш коллега не мог ремонтировать машину, все это время она простаивала в гараже, и работать приходилось на тех, что остались. Конечно, это сильно осложнило всем жизнь. Поэтому в следующий раз, выезжая на неотложный вызов, водитель 10 раз подумает, стоит ли торопиться.

Уже к вечеру чувствую себя разбитой, хотя это не я пробиралась по городским пробкам, и не я сегодня спасла уже пять человек. Еду домой. А «моя» бригада скорой на новый вызов – женщина, 38 лет, сердечный приступ. Впереди у них еще долгая ночь.

За сутки бригаде скорой приходится бывать на 17-20 вызовах. Это очень много.Фото: Анна МИКУЛА

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