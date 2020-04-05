Коронавирус в Омске, последние новости на 6 апреля 2020: Целый подъезд на карантине, дачникам - бой и икона с верой против заразы

По-прежнему 10 заболевших коронавирусом в Омской области.

Все внимательнее к границам города омское правительство. На выходных власти уже фактически перекрыли въезд и выезд из Омска. Там стоят блокпосты из гаишников. Пропускают машины лишь в исключительных случаях. Большинство авто разворачивают назад. Если же вы едете за город на дачу или везете родственника из села в омскую больницу, то вас при наличии документов, скорее всего, пропустят.

Но власти от лишних поездок просят омичей отказаться.

- Беспрепятственно передвигаться на личном или служебном автомобиле можно только при наличии соответствующих справок и документов от работодателя. На сайтах администраций муниципальных районов должен быть указан перечень организаций, имеющих право выдавать справки своим сотрудникам. От поездок на дачу в период самоизоляции также придется воздержаться. Нарушителям особого режима грозит штраф, - ответили "Комсомолке" по телефону горячей линии.

Тем временем, жестче будут относится омские власти и к прилетающим в наш город.

Теперь на карантин собираются отправлять даже тех, кто прибывает рейсами из других городов России. Сейчас в Омске открыты лишь полеты в Москву и Санкт-Петербург.

- Глава Роспотребнадзора Омской области Александр Крига, проанализировав ситуацию в нашем регионе, принял решение, что все омичи и гости нашего города, проживающие здесь на тех или иных основаниях, должны будут отправляться в самоизоляцию по прилету из Москвы и Санкт-Петербурга (других рейсов у нас нет), - пояснили в оперативном штабе. - Если человек возвращается в Омск к месту жительства – он должен пройти 14-дневную самоизоляцию дома, если прилетает по делам – его отправят в обсервацию.

Жестче полицейские стали следить и за соблюдением режима самоизоляции в Омске.

Появилось видео, как силовики останавливают и проверяют документы у прохожей. С сегодняшнего дня, 6 апреля, полиция может начать наказывать горожан за нарушение. Штрафы драконовские - от 15 до 40 тысяч.

В патовую ситуацию попали и жители одного из домов на Левом Берегу. Там на домашний карантин из-за больного коронавирусом посадили целый подъезд. Всем запретили покидать свои квартиры 14 дней. Люди недоумевают: как им покупать еду и выбрасывать мусор?

Тренд бороться с заразой с помощью веры дошел и до Омской области. В выходные регион облетал с иконой один из священников.

Полиция остановила омичку за нарушение самоизоляции.

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