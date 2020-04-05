Можно ли ехать на дачу, как самому сдать анализ на covid-19 и когда разрешено передвижение по городу: Ответы на частые вопросы о коронавирусе в Омске

Режим обязательной самоизоляции продлен как минимуму до 12 апреля. За ее нарушение обещают штрафы от 15 до 40 тысяч. Въезд и выезд из города практически закрыты. У омичей возникает множество вопросов. Ответы на самые частые из них подготовили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Омской области.

1. Мой родственник вернулся из соседнего региона, где много случаев. Что ему делать?

– Омичи, возвращающиеся из регионов с неблагоприятной эпидобстановкой, обязаны соблюдать режим самоизоляции и строго следить за своим самочувствием. Кроме того, омичи, возвращающиеся из неблагополучных по коронавирусу территории, обязаны сообщать о своем прибытии по телефону Единого информационного центра: 8-800-350-46-96.

2. Могу ли я съездить на дачный участок?

– С 4 апреля ограничено движение из районов в Омск и обратно. Приостановлена работа межмуниципального пассажирского транспорта. Беспрепятственно передвигаться на личном или служебном автомобиле можно только при наличии соответствующих справок и документов от работодателя. На сайтах администраций муниципальных районов должен быть указан перечень организаций, имеющих право выдавать справки своим сотрудникам. От поездок на дачу в период самоизоляции также придется воздержаться. Нарушителям особого режима грозит штраф.

Омск перекрыли.

3. Можно ли мне забрать из деревни ребенка, который был у родных?

- Если у вас нет справки установленного образца о том, что вы имеете право перемещаться по территории области, следовать можно только к месту прописки. Если вы прописаны в городе, то сотрудники ГИБДД не пропустят вас за пределы областного центра. Тоже касается и сельчан, у которых нет городской прописки.

4. В каких случаях мне разрешено перемещение по городу?

– В период полной самоизоляции вы можете выехать в город в ряде случаев. Если ваше предприятие продолжает деятельность и работодатель выдал вам соответствующую справку, то вы имеете право следовать к месту выполнения служебных обязанностей и обратно. Вы можете поехать за экстренной медпомощью вам или вашим родственникам. Также можно отправиться за продуктами или лекарствами недалеко от дома (сохраняйте чеки и медицинские рецепты для подтверждения цели вашей поездки).

5. Можно ли сейчас пройти плановую госпитализацию или получить медпомощь с иными заболеваниями?

– Приказом Министерства здравоохранения России № 198 от 19 марта 2020 года определен временный порядок работы медицинских организаций, связанный с риском распространения коронавируса. Приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Эта мера принята для того, чтобы не было массового потока пациентов, чтобы здоровые и заболевшие люди не находились одновременно в одном месте. Как только все мероприятия и сама проблема коронавируса пройдут, все вернется на свои места. Что касается плановой госпитализации, то здесь решение принимается исходя из интересов человека. Взвешивая риск заражения коронавирусом для каждого конкретного пациента, в большинстве случаев сдвигают сроки госпитализации.

Это не касается онкологических больных – все положенные оперативные вмешательства и процедуры, в том числе химиотерапию, люди получат в положенные сроки. Также в отдельной группе находятся беременные женщины.

Экстренная помощь оказывается всем нуждающимся в привычном режиме. Неотложка также выезжает на вызовы, работают стационары.

Если возникают вопросы по поводу конкретного случая плановой госпитализации, нужно обращаться к своему лечащему врачу, с которым этот план был намечен. Все вопросы решаются в индивидуальном порядке.

6. Я хотел бы сдать анализ на коронавирус. Это возможно?

– На данный момент самостоятельно сдать анализы и пройти тестирование на наличие коронавируса нельзя. Если вы течение последних 14 дней посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией либо контактировали с зараженными COVID-19, то у вас будут обязаны взять анализ на коронавирус не позднее 10-го дня пребывания в карантине.

Если состояние ухудшится, вас доставят в инфекционную больницу, где возьмут необходимые анализы.

7. Мне 65 лет, я одинок(а) не могу обеспечивать свой быт. Что мне делать?

– Вам необходимо позвонить в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. В омском регионе их 38. В каждом муниципальном районе и каждом округе Омска действует свой МФЦ. Совместно с социальными работниками доставкой занимаются волонтеры. Им можно позвонить по тел.:8 (3812) 23-65-70 и передать свою заявку. Прием звонков осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00. В штабе Общероссийского народного фронта работает круглосуточная горячая линия: 8-800-200-34-11.

8. Я руководитель небольшой частной компании. Где я могу получить ответы на вопросы о мерах поддержки малого бизнеса и нашей дальнейшей работы?

– Омский региональный фонд поддержки предпринимательства запустил "горячую" линию. Предприниматели могут обращаться по номерам +7(3812) 95-77-75 или 8-800-2019-587, а также направлять письменные обращения на электронную почту: info@fond-omsk.ru. Субъектов бизнеса просят при письменном обращении указывать тему вопроса и оставить в письме свой контактный номер для обратной связи.

"Горячая" линия для предпринимателей работает с понедельника по четверг – с 8:30 до 17:45, в пятницу – с 8:30 до 16:30. Специалисты проконсультируют по мерам поддержки, принятым на федеральном и региональном уровнях, помогут разобраться в сложных юридических вопросах, подскажут, как оформить справку для сотрудников, которые должны работать во время режима самоизоляции в регионе, и другим вопросам.

9. Где посмотреть перечень предприятий и организаций, которым разрешено работать?

– Посмотреть их можно здесь. Важно помнить, что в зависимости от эпидситуации в регионе список может меняться. Также список есть на официальном сайте мэрии, в него внесены магазины, управляющие компании и другие учреждения, работающие на территории города Омска.

10. Предприятие, где я работаю, не вошло в перечень разрешенных. Действительна ли будет справка от работодателя для перемещения на территории региона?

– Нет. В период полной самоизоляции такая организация работать не должна, и это контролируют органы власти. А вы должны соблюдать режим самоизоляции.

Губернатор Бурков о штрафах за нарушение самоизоляции и том, кто может выходить в город.

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