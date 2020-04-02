2020-04-02T18:55:28+03:00
Общество

Коронавирус в Омске, последние новости на 3 апреля 2020: Омичи жалуются на нарушителей самоизоляции, а мамочки просят открыть школы и садики

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ГОРОДЕ на 3 апреля 2020 года
Станислав МУХИН
Поделиться:
Активизировались мошенники, которые пытаются заработать на беде.Активизировались мошенники, которые пытаются заработать на беде.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

После объявления президентом всего апреля нерабочим всеобщая обязательная самоизоляция для омичей может затянуться. Правда, регионам дали возможность самим решать, как действовать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Коронавирус в Омске, последние новости на 3 апреля 2020:

В Омской области по-прежнему 8 заболевших коронавирусом. Состояние 62-летнего пациента было критическим, но врачи смогли стабилизировать его. На домашнем карантине находится около 7 тысяч жителей.

Масок в аптеках по-прежнему нет. И когда они появятся, тоже неизвестно.

Тем временем, власти ввели пропуски для выходов на улицу. Выходить по-прежнему без пропуска можно лишь в ближайшие магазин и аптеку. В омском правительстве разъяснили, как жители могут получить пропуск.

- Работодатели тех предприятий, которые непрерывно осуществляют свою работу, обеспечивают население товарами первой необходимости - продовольствием, медикаментами - выдают своим работникам соответствующие справки, образец которых можно увидеть на портале Омского правительства, при предъявлении которых имеют право перемещаться по территории Омской области. Кроме справки эти работники должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность: паспорт, водительское удостоверение. Также в справке будет отображён телефон работодателя. Контролирующие органы получат возможность по этому телефону связаться с работодателем и выяснить, необходим все-таки этот работник для осуществления производственной функции или это не так, - сказал министр региональной безопасности Андрей Кондин.

Тем временем, полиция вывела на улицу дополнительные патрули. Они отслеживают перемещения тех, кто находится на домашнем карантине.

- Каждый день ловим нарушителей домашнего карантина. Омичи, прилетевшие из-за границы, не соблюдают предписания Роспотребнадзора и выходят на улицу по важным, как им кажется делам. За это предусмотрены довольно серьезные штрафы, - пояснили в полиции.

Жалуются омичи и на тех, кто нарушает домашний карантин, а также обязательную самоизоляцию.

В мэрии Омска были вынуждены временно заблокировать действие транспортных карт. А все из-за того, что по ним власти отследили: порядка 12 тысяч пожилых омичей в день пользуются ими. А значит не соблюдают режим обязательной самоизоляции. А именно сибиряки в возрасте в особой группе риска заражения коронавирусом.

Как оказалось, не все омичи разделяют меры, введенные властями. Каждый день в администрацию поступают жалобы: люди требуют открыть садики и школы. Мэру Омска Оксане Фадиной даже пришлось обратиться к омичам с разъяснениями.

- Это путь в никуда и собственноручное приложение усилий к массовому распространению эпидемии. И если сегодня кто-то этого не понимает, то задачи всех уровней власти сегодня: сохранять жизни людей, даже если меры вызывают у кого-то недовольство, - сказала мэр Оксана Фадина.

ТОЛЬКО У НАС

Причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей (далее)

В ТЕМУ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, как в Омской области ходят маршрутки из-за угрозы коронавируса (далее)

КСТАТИ

Коронавирус в Омске, последние новости на 31 марта 2020 года: Трое заболевших и активизировавшиеся мошенники (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Можно ли выгуливать животных в Омске в период самоизоляции (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: будет ли введен и для кого (далее)

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: Что значит режим самоизоляции, куда выходить запрещено, а куда можно (далее)

НА ЗАМЕТКУ

Первые заболевшие коронавирусом в Омске: «У семьи, прилетевшей из ОАЭ, болезнь протекает легко» (далее)

ВАЖНО!

Нерабочая неделя в Омске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Хотел Лего и путешествие, но подожду": первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом
Его примеру уже последовала маленькая Варя. Родители мальчишки надеются, что видео станет вирусным и люди вместе начнут бороться с коронавирусом
«Пока вы сидите дома, мы зарабатываем миллионы»: Вебкам-студии с обнаженными моделями во время карантина увеличили прибыль в два раза
Девушки в прямом эфире покоряют людей во всем мире. Из-за этого сексологи уверены, что пандемия может изменить мир привычных отношений
Новости 24
Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза
«ТНТ против коронавируса»
Омич, находившийся в критическом состоянии из-за коронавируса, начал приходить в себя
Омичи начали жаловаться в полицию на нарушителей самоизоляции
В Омской области в карантин на маршруты выходит более 300 мусоровозов.
«Льготные карты заблокировали, чтобы защитить омичей»: Фадина объяснила, почему пока нельзя проехать по «Омке»
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Из-за коронавируса проезд в транспорте для омских льготников вырос до 24 рублей
На видео попала полицейская машина, ездившая по улицам и оповещавшая омичей о карантине
Минздрав опроверг информацию о новых зараженных Covid-19 в Омске
Исследовательское оборудование на страже инфекционной безопасности.
Омичи появились на WildBerries
Найди свой замок
Омичу, который сел пьяным за руль и пытался откупиться от гаишника, грозит до 8 лет колонии
МАТЧ ПРЕМЬЕР запустил круглосуточные новости футбола
Омич хотел оптом закупить медицинские маски, но нарвался на мошенников
Дмитрий Сычев: хочу сыграть прощальный матч за «Локомотив»
Самоизоляция в Омске 2020: Стало известно, где можно скачать пропуск для передвижения по городу
Из-за угрозы распространения коронавируса закрыли все омские парки
Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова
Омич нелестно отозвался о приятельнице соседа и поплатился за это жизнью
Промерзающие стены и падающий потолок: В таких условиях жили воспитанники омского детдома
Омичи сидят по домам: за сутки в регионе ни одного ДТП
Стало известно, как будут выглядеть пропуски для проезда по городу
Среди заразившихся коронавирусом в Омске есть двое детей