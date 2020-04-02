Коронавирус в Омске, последние новости на 3 апреля 2020: Омичи жалуются на нарушителей самоизоляции, а мамочки просят открыть школы и садики

После объявления президентом всего апреля нерабочим всеобщая обязательная самоизоляция для омичей может затянуться. Правда, регионам дали возможность самим решать, как действовать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Коронавирус в Омске, последние новости на 3 апреля 2020:

В Омской области по-прежнему 8 заболевших коронавирусом. Состояние 62-летнего пациента было критическим, но врачи смогли стабилизировать его. На домашнем карантине находится около 7 тысяч жителей.

Масок в аптеках по-прежнему нет. И когда они появятся, тоже неизвестно.

Тем временем, власти ввели пропуски для выходов на улицу. Выходить по-прежнему без пропуска можно лишь в ближайшие магазин и аптеку. В омском правительстве разъяснили, как жители могут получить пропуск.

- Работодатели тех предприятий, которые непрерывно осуществляют свою работу, обеспечивают население товарами первой необходимости - продовольствием, медикаментами - выдают своим работникам соответствующие справки, образец которых можно увидеть на портале Омского правительства, при предъявлении которых имеют право перемещаться по территории Омской области. Кроме справки эти работники должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность: паспорт, водительское удостоверение. Также в справке будет отображён телефон работодателя. Контролирующие органы получат возможность по этому телефону связаться с работодателем и выяснить, необходим все-таки этот работник для осуществления производственной функции или это не так, - сказал министр региональной безопасности Андрей Кондин.

Тем временем, полиция вывела на улицу дополнительные патрули. Они отслеживают перемещения тех, кто находится на домашнем карантине.

- Каждый день ловим нарушителей домашнего карантина. Омичи, прилетевшие из-за границы, не соблюдают предписания Роспотребнадзора и выходят на улицу по важным, как им кажется делам. За это предусмотрены довольно серьезные штрафы, - пояснили в полиции.

Жалуются омичи и на тех, кто нарушает домашний карантин, а также обязательную самоизоляцию.

В мэрии Омска были вынуждены временно заблокировать действие транспортных карт. А все из-за того, что по ним власти отследили: порядка 12 тысяч пожилых омичей в день пользуются ими. А значит не соблюдают режим обязательной самоизоляции. А именно сибиряки в возрасте в особой группе риска заражения коронавирусом.

Как оказалось, не все омичи разделяют меры, введенные властями. Каждый день в администрацию поступают жалобы: люди требуют открыть садики и школы. Мэру Омска Оксане Фадиной даже пришлось обратиться к омичам с разъяснениями.

- Это путь в никуда и собственноручное приложение усилий к массовому распространению эпидемии. И если сегодня кто-то этого не понимает, то задачи всех уровней власти сегодня: сохранять жизни людей, даже если меры вызывают у кого-то недовольство, - сказала мэр Оксана Фадина.

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