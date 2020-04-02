Омичи начали жаловаться в полицию на нарушителей самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T14:04:17+03:00

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С 1 апреля в Омской области введен режим полном самоизоляции. Из-за угрозы распространения коронавируса местным жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Отслеживать нарушителей поручили полицейским и росгвардейцам.

– В городских отделах полиции зарегистрировано 16 обращений граждан, касающихся нарушений не только омичами, но и коммерческими организациями требований особого режима изоляции и нахождения на карантине, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Вся информация предоставлена в Управление Роспотребнадзора по Омской области. Выявлено 1 нарушение. Так, на автодороге Омск-Черлак инспекторами ДПС остановлен водитель, который должен находиться в карантине по месту жительства. Помимо привлечения к ответственности за несоблюдение ПДД, собран материал о нарушении условий изоляции.

Также омичам напоминают, что за нарушение условий карантина штрафы для граждан составят до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы составят: для граждан - до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU