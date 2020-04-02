2020-04-02T12:36:25+03:00
Общество

«Это путь в никуда и распространение эпидемии»: Мэр ответила омичам на просьбу открыть школы, садики и парки

Из-за коронавируса в регионе объявлен режим всеобщей самоизоляции - власти просят жителей оставаться дома
Станислав МУХИН
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Все парки города закрыты.Все парки города закрыты.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Борьба с коронавирусом внесла изменения в жизнь всех омичей. Закрыты все городские парки, не работают школы и детские садики. В регионе введен режим обязательной всеобщей изоляции. Выходить на улицу просто так запрещено. Практически остановлена работа общественного транспорта. Приостановлено действие льготных карт.

Не все омичи, как оказалось, относятся к ситуации с пониманием. Многие жалуются в мэрию и требуют от властей открыть парки, школы и садики. Ответила недовольным мэр Оксана Фадина.

- Уважаемые омичи! Это путь в никуда и собственноручное приложение усилий к массовому распространению эпидемии. И если сегодня кто-то этого не понимает, то задачи всех уровней власти сегодня: сохранять жизни людей, даже если меры вызывают у кого-то недовольство, - сказала Оксана Фадина. -Так, для многих из вас стало неприятным сюрпризом введение таких жестких мер, как приостановление льгот в муниципальном транспорте для пенсионеров, студентов и школьников в эти нерабочие дни.

К сожалению, эти превентивные меры пришлось применить по одной причине – указ Президента, указ Губернатора Омской области о самоизоляции выполняют в Омске далеко не все.

Только за двое суток, по данным департамента транспорта, льготными картами в автобусах воспользовались около 12 тысяч сибиряков пожилого возраста. Власти вынужденно заблокировали эти карты, чтобы омичи оставались по возможности дома. Мэр попросила горожан не выходить на улицу без крайней необходимости:

- Я призываю вас соблюдать режим самоизоляции в эти дни, помочь медикам, всем службам осуществить свою работу: максимально исключить перемещение вне собственного дома.

Обещаю вам, что по отмене режима самоизоляции все льготы будут возвращены в прежнем объеме. А сейчас прошу вас соблюдать рекомендации #сидимдома

Берегите себя и своих близких!

СКАЗАНО

«Все мы хотим вернуться к обычному укладу жизни»

Мэр Омска Оксана ФАДИНА:

- Ситуация с коронавирусом для всех нас является потрясением. И все мы хотим как можно быстрее справиться с этой ситуацией и вернуться к полноценной жизни и привычному социально-экономическому укладу жизни. Поэтому наша задача сегодня и, пожалуй, единственно эффективная – это режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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