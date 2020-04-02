«Это путь в никуда и распространение эпидемии»: Мэр ответила омичам на просьбу открыть школы, садики и парки
Борьба с коронавирусом внесла изменения в жизнь всех омичей. Закрыты все городские парки, не работают школы и детские садики. В регионе введен режим обязательной всеобщей изоляции. Выходить на улицу просто так запрещено. Практически остановлена работа общественного транспорта. Приостановлено действие льготных карт.
Не все омичи, как оказалось, относятся к ситуации с пониманием. Многие жалуются в мэрию и требуют от властей открыть парки, школы и садики. Ответила недовольным мэр Оксана Фадина.
- Уважаемые омичи! Это путь в никуда и собственноручное приложение усилий к массовому распространению эпидемии. И если сегодня кто-то этого не понимает, то задачи всех уровней власти сегодня: сохранять жизни людей, даже если меры вызывают у кого-то недовольство, - сказала Оксана Фадина. -Так, для многих из вас стало неприятным сюрпризом введение таких жестких мер, как приостановление льгот в муниципальном транспорте для пенсионеров, студентов и школьников в эти нерабочие дни.
К сожалению, эти превентивные меры пришлось применить по одной причине – указ Президента, указ Губернатора Омской области о самоизоляции выполняют в Омске далеко не все.
Только за двое суток, по данным департамента транспорта, льготными картами в автобусах воспользовались около 12 тысяч сибиряков пожилого возраста. Власти вынужденно заблокировали эти карты, чтобы омичи оставались по возможности дома. Мэр попросила горожан не выходить на улицу без крайней необходимости:
- Я призываю вас соблюдать режим самоизоляции в эти дни, помочь медикам, всем службам осуществить свою работу: максимально исключить перемещение вне собственного дома.
Обещаю вам, что по отмене режима самоизоляции все льготы будут возвращены в прежнем объеме. А сейчас прошу вас соблюдать рекомендации #сидимдома
Берегите себя и своих близких!
СКАЗАНО
«Все мы хотим вернуться к обычному укладу жизни»
Мэр Омска Оксана ФАДИНА:
- Ситуация с коронавирусом для всех нас является потрясением. И все мы хотим как можно быстрее справиться с этой ситуацией и вернуться к полноценной жизни и привычному социально-экономическому укладу жизни. Поэтому наша задача сегодня и, пожалуй, единственно эффективная – это режим полной самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU