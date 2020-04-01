Купить медицинские маски в Омске: Когда появятся в аптеках и сколько будут стоить

В Омской области уже 8 человек заболели коронавирусом. В регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Покидать квартиры и выходить на улицу можно лишь для покупки продуктов в магазине и лекарств в ближайшей аптеке. Самый ходовой товар там сейчас - антисептик и медицинская маска. Сибиряки гадают - где можно купить медицинские маски в Омске. Этот товар исчез с прилавков. И, похоже, появится не скоро. Губернатор Омской области Александр Бурков признал: никто не был готов к такой ситуации.

- Мы не были готовы к такой масштабной трагедии. К сожалению, средств индивидуальной защиты не хватает. Мы вынуждены сегодня уже шить маски в своих медицинских учреждениях и социальных службах. Одно из омских предприятий начало их производить. Готовы подключиться и учреждения УФСИН, но не хватает сырья, нет марли. Ведем переговоры с зарубежными поставщиками. Все непросто, потому что пандемия сейчас повсеместно. Дефицит во всем мире, - подчеркнул омский губернатор.

Также по словам Александра Буркова, маска вряд ли спасет от заражения коронавирусом.

Она в первую очередь важна, если человек чувствует недомогание. Ношение маски обязательно, чтобы не стать распространителем инфекции. Ну, и, понятно, что оно обязательно для медицинских работников. Их мы обеспечиваем прежде всего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Руки мою постоянно, но маску не надеваю»

- Я сам соблюдаю гигиену, постоянно мою руки, в том числе после общения с людьми. Как прихожу домой, мою руки, лицо, снимаю верхнюю одежду, - признался губернатор Александр Леонидович. - Основное правило – соблюдать санитарные нормы. Маску как таковую я не надеваю. Она полезна только в том случае, если человек сам заболевает. Чтобы не инфицировать других, ему нужна маска. Также очень часто проветриваю кабинет.

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