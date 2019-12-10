2019-12-10T15:23:19+03:00
Происшествия

Появилось видео момента ДТП, в котором омский полицейский сбил подростка

На записи, оказавшейся в распоряжении «Комсомолки», отчетливо видно, что мальчики переходили дорогу по «зебре» [видео]
Анна МИКУЛА
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На записи отчетливо видео, как «Лада» влетает в группу подростков.На записи отчетливо видео, как «Лада» влетает в группу подростков.Фото: Архив "КП"
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В полиции продолжают проверку после ДТП, случившегося вечером 8 декабря на улице 22 Апреля. Тем временем в распоряжении «Комсомолки» появилось видео, которое, возможно, поставит все точки над i в этой истории.

Запись камеры, установленной как раз на доме напротив, подтверждает версию 15-летнего пострадавшего Саши Кравченко. На видео отчетливо видно, то он с двумя друзьями стоят возле знака пешеходного перехода. Убедившись, что машин нет, они пошли. Но, когда дошли до середины дороги внезапно вылетела та самая «Лада», за рулем которой сидел лейтенант омской полиции. Машина практически протаранила мальчиков, двое успели отбежать к краю дороги, а одного зацепило.

Саша хоть и получил тяжелые травмы, выжил. Сейчас он находится в больнице и готовится к операции, которая назначена на завтра.

Саше предстоит еще около месяца провести в больнице.

Саше предстоит еще около месяца провести в больнице.

По большому счету было бы логичным, если бы видео с моментом аварии нашли сами полицейские. Для УМВД.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

«Начальником УМВД России по Омской области 8 декабря было назначено проведение служебной проверки»

Официальный представитель УМВД России по Омской области Алексей КОМАНДЫКОВ:

– В дежурную част России по Омской области 8 декабря поступила информация о совершении водителем автомобиля «Лада Приора» наезда пешехода на ул. 22 Апреля. На место происшествия был направлен экипаж ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску, вызвана скорая медицинская помощь. Установлено, что автомобилем управлял участковый уполномоченный полиции. Пострадавший – 15-летний пешеход – был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Начальником УМВД России по Омской области 8 декабря было назначено проведение служебной проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, проводятся другие необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в установленном законом порядке.

Момент ДТП на улице 22 Апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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