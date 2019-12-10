Омский полицейский, сбивший подростка на дороге, отрицает, что признал вину

Воскресная авария на улице 22 Апреля обсуждается уже трое суток. В Нефтяниках 15-летнего Сашу Кравченко сбил лейтенант полиции на «Лада Приора». О ДТП стало известно из соцсетей. Очевидцы в один голос утверждали: сотрудник полиции сбил ребенка на пешеходном переходе. Однако в тот же вечер в УМВД заявили, что это Саша переходил дорогу в неположенном месте. «Комсомолка» разбиралась в этой резонансной аварии.

Сразу же после ДТП подросток оказался в больнице – у него сотрясение мозга и перелом ноги. Мальчику предстоит операция. Он тоже продолжает стоять на своем: улицу переходил по правилам.

– По ощущениям водитель ехал с превышением скорости. Другие машины остановились, а этот как летел, так и не затормозил даже, – рассказал «Комсомолке» Саше.

– А после случившегося он как-то попытался объяснить, что произошло?

– Он остановился, но, по-моему, ничего не говорил. Меня почти сразу увезли на скорой. Я шел по переходу.

Однако в первые же часы после аварии в УМВД так прокомментировали случившееся.

– Предварительно установленного, что в районе дома 38 на ул. 22 Апреля, управляя личным автомобилем Лада, он допустил наезд на подростка 2004 г.р., переходившего проезжаю часть в неположенном месте. Мальчик доставлен в медицинское учреждение.

Любопытно, что как раз напротив здания №38 по улице 22 Апреля и находится пешеходный переход. Знак пешеходного перехода виден и на ролике, размещенном в социальных сетях в первые минуты происшествия. В этой ситуации родители Саши и омичи в соцсетях посчитал: резонансную аварию с участием сотрудника полиции хотят спустить на тормозах. Свидетели аварии рассказали, что в первые минуты лейтенант постоянно кому-то звонил. А позже и вовсе сел в машину и зачем-то несколько метров проехал вперед. При этом сотрудник полиции как никто другой должен был знать: в случае аварии перемещать машину до приезда сотрудников ГИБДД категорически нельзя.

– Боюсь, что это дело замнут, потому что за рулем был полицейский. Не понимаю, зачем сейчас пытаются свалить вину на моего сына, – сказала в разговоре с «Комсомолкой» мама Саши Анна Кравченко. – Я была на работе, когда все произошло, но посмотрела видеозаписи с места происшествия. Кроме того, мне уже несколько очевидцев позвонили. Все говорят: мальчики шли по переходу. Эта «Лада» сбила Сашу и протащила еще несколько метров по дороге. Удар был такой силы, что сын чуть язык не поглотил! После этого водитель вышел и сразу начал кому-то звонить. Со слов бывших там людей, после этого водитель сел в машину и проехал дальше от места ДТП. Скорую Саше пришлось вызывать очевидцам. Водитель до сих пор даже не вышел с нами связь и не извинился за случившееся.

Через сутки, по словам мамы подростка, полицейский все-таки вышел на связь. Извинился и даже предложил свою помощь.

– Водитель позвонил и представился Павлом. Очень сильно извинялся за то, что натворил. Говорит: «Я виноват, простите, сам в шоке и не понимаю, как все произошло. Вчера так переживал, что не мог заснуть всю ночь», – рассказывает Анна Кравченко. – Этот полицейский предложил встретиться и обсудить детали того, как будет нам помогать. Он заверил, что готов оплатить все лечение Саши и выплатить компенсацию причиненного вреда.

Самое интересное начало происходить потом. Как выяснила «Комсомолка», для УМВД звонок их сотрудника семье сбитого школьника стал новостью. А позже в полиции уточнили: полицейские подтвердил, что общался с родителями Саши и предлагал помощь. Но опроверг, что признал вину в разговоре с его мамой. Сейчас родители подростка ищут видео с моментом наезда машины на их сына.

В УМВД по Омской области обещали подготовить подробный комментарий и ответить на все вопросы в ставшей резонансной аварии. Однако на момент сдачи номера в печать ответ ведомства был еще не готов. Сам лейтенант полиции, несмотря на многочисленные наши звонки, так и не поднял трубку. Тем не менее, мы готовы дать возможность высказаться всем заинтересованным в этой истории.