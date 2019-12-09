«Звонил знакомым и даже не вызвал сыну скорую»: Семья мальчика, сбитого омским полицейским на «зебре», боится, что дело замнут

Серьезное ДТП случилось на улице 22 Апреля вечером 8 декабря. 15-летние подростки провожали друга домой. Мальчики пытались перейти дорогу – по их словам по зебре. Приятели отскочили, а восьмиклассник Саша Кравченко не успел среагировать. «Лада» его зацепила и протащила несколько метров. Парень выжил, но с тяжелыми травмами попал в больницу. Как выяснилось, за рулем своего личного авто находился сотрудник полиции.

А чуть позже появился официальный комментарий регионального УМВД, где сообщалось, что попавший под авто подросток переходил дорогу в неположенном месте. Но при этом в сводке происшествий указан точный адрес места, где все произошло – дом № 38 по улице 22 Апреля. Кроме того, на записи с места ДТП видно, что сбитый подросток лежит в нескольких метрах от пешеходного перехода, а в кадр попадает и соответствующий знак.

– По ощущениям, он ехал с превышением скорости. Другие машины остановились, а этот как летел, так и не затормозил даже, – рассказал «Комсомолке» пострадавший.

– А после случившегося он как-то попытался объяснить, что произошло?

– Он остановился, но, по-моему, ничего не говорил. Меня почти сразу увезли на скорой. Вот сейчас лежу в больнице.

Более подробно в ситуации уже успела разобраться мама подростка Анна Кравченко.

– Боюсь, что это дело замнут, потому что за рулем был полицейский. Не понимаю, зачем сейчас пытаются свалить вину на моего сына, – говорит женщина. – Я была на работе в тот момент, когда все произошло, но посмотрела видеозаписи с места происшествия. Кроме того, мне уже несколько очевидцев позвонили. Все говорят, что мальчики шли по переходу. Эта «Лада» сбила Сашу и протащила еще несколько метров по дороге. Удар был такой силы, что сын чуть язык не поглотил! После этого водитель вышел и сразу начал кому-то звонить. Со слов бывших там людей, после этого водитель сел в машину и проехал дальше от места ДТП. Скорую Саше пришлось вызывать очевидцам. Водитель до сих пор даже не вышел с нами связь и не извинился за случившееся.

По словам Анны, у ее сына сложный перелом голени и сотрясение мозга. Сейчас решается вопрос об операции на ноге. Если ее сделают, Саше придется провести в больнице еще месяц.

Также женщина обращается за помощью к проезжавшим по дороге в момент происшествия водителям и просит поделиться записями видеорегистраторов. Передать информацию можно в редакцию «Комсомолки» по т. 290-155.