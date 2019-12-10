2019-12-10T11:31:16+03:00
Происшествия

«Я виноват – сам был в шоке»: Полицейский, сбивший подростка на дороге, позвонил его маме

Напомним, изначально в УМВД заявляли, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте
Анна МИКУЛА
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Саше предстоит длительное лечение. Фото: Алан ХадзараговСаше предстоит длительное лечение. Фото: Алан Хадзарагов
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Полицейский, который ехал за рулем своего личного авто и сбил в городке Нефтяников 15-летнего подростка Сашу Кравченко, спустя двое суток после происшествия вышел на связь с семьей мальчика.

– Водитель вчера позвонил, представился. Очень сильно извинялся за то, что натворил. Говорит: «Я виноват, простите, сам в шоке и не понимаю, как все произошло. Вчера так переживал, что не мог заснуть всю ночь», – рассказывает мама пострадавшего школьника Анна Кравченко. – Этот полицейский предложил встретиться и обсудить детали того, как будет нам помогать. Он заверил, что готов оплатить все лечение Саши и выплатить компенсацию причиненного вреда.

Также женщина рассказала, как сейчас чувствует себя Саша. У него перелом голени и сотрясение мозга. Мальчику сейчас стало немного легче. Правда, с ногой все оказалось сложно, опасения врачей подтвердились и пострадавшему уже завтра предстоит операция.

Напомним, сразу после случившегося появился официальный комментарий, где сообщалось, что в случившемся виноват сам школьник, который переходил дорогу в неположенном месте. Он этом изначально заявил и сам водитель. После того, как появилось видео с места происшествия, на котором отчетливо виден знак перехода, сам полицейский изменил свою версию случившегося и признался, что все-таки сбил мальчика на «зебре».

В УМВД пока сообщили, что первая информация о ДТП была предварительной и пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

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Серьезное ДТП случилось на улице 22 Апреля вечером 8 декабря. 15-летние подростки провожали друга домой. Мальчики пытались перейти дорогу – по их словам по зебре. Приятели отскочили, а восьмиклассник Саша Кравченко не успел среагировать. «Лада» его зацепила и протащила несколько метров. Парень выжил, но с тяжелыми травмами попал в больницу. Как выяснилось, за рулем своего личного авто находился сотрудник полиции. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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