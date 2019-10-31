2019-10-31T13:23:36+03:00
Общество

В Омске до сих пор не закончена треть фасадов на гостевом маршруте

А сроком окончания работ власти теперь называют 6 декабря
Станислав МУХИН
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До сих пор есть дома, где вообще сняли лишь штукатурку.До сих пор есть дома, где вообще сняли лишь штукатурку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Еженедельные объезды высоких чинов совсем не ускорили процесс ремонта фасадов на гостевом маршруте. Изначально привести их в порядок на выделенный федеральный миллиард планировалось к 1 сентября. Однако с тех пор час икс неоднократно переносился в отчетах чиновников. Точную цифру, сколько из 169 многоэтажек уже сделано, «Комсомолка» смогла узнать не сразу.

- Пишите запрос, обращайтесь в пресс-службу. На словах я ничего говорить вам не буду, – отрезал замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков.

К 1 ноября власти планировали сделать 73 дома. Тем не менее, в мэрии сообщили, что выполнено около 70% работ (подробнее см. «Цифры в тему»). То есть, скорее всего, ремонт медленно уходит в морозы - в декабрь. Об этом заявил министр энергетики и ЖКК Вадим Марыгин (подробнее см. «Хроника событий»).

Появилась и другая проблема: чиновники вынужденно расторгли контракт с организацией, которая должна была обеспечить строительный контроль и принимать ремонт. Ее представители попросту не являлись на объекты и перестали выходить на связь. А оплата работ подрядчикам должны была производиться только после приемки.

- Конечно, с одной стороны это плюс для нас. Но с другой – кто будет следить за качеством? – рассуждает один из директоров субподрядной фирмы. – Уже сейчас, например, мне приходится добавлять присадки в смесь, потому что ночами уже минус. А это дополнительные расходы для нас. Штукатурка может потрескаться. Но кто-то может этого и не делать. К тому же сейчас вместо представителей стройконтроля принимать работы ходят чиновники департамента городского хозяйства. Это люди, которые мало что понимают в строительстве и всю жизнь сидели в кабинетах. Не знаю, какой контроль они могут обеспечить. Мне кажется, это все превратилось в формальность.

По словам главы субподрядной фирмы, чиновникам департамента очень не нравится эта работа. И признал: они сильно торопят строителей. Но уже даже не экспертам понятно, что отремонтировать все дома к Форуму не получится.

- Я-то успею закончить свои дома в течение недели. А вот другие… сильно сомневаюсь. Я точно знаю, что есть многоэтажки, где только отбили старую штукатурку и еще не приступали к фасаду, - поделился с нами собеседник.

Председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев отсутствие стройконтроля не считает проблемой.

- Я вообще считаю, что эта организация была не нужна. Есть заказчик работ, есть исполнитель – они головой отвечают за качество и финансирование. Есть управляющая компания, в конце концов. Любая нормальная организация заинтересована, чтобы ремонт фасада выполнили качественно – ей же потом обслуживать этот дом. Другое дело, что этот стройконтроль власти подтянули изначально, чтобы потом свешивать всех собак на них в случае чего. И приходили от них мальчики после окончания СибАДИ, у которых никакого опыта. Но они лезли проверять качество работ. Ничего кроме смеха лично у меня это не вызывало.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Как чиновники отодвигали сроки сдачи объектов

- У нас есть опасения, что работы не успеют закончить к 1 сентября. Но процесс идет, мы его контролируем (замдиректора департамента горхозяйства Николай Машков).

- Плановые сроки сдвигаются до 1 октября, но о срыве ремонтных работ в целом речи идти не может. Работы по ремонту на 169 домах будут исполнены в полном объеме (Николай Машков).

- Большая часть домов будет выполнена к началу международного форума РоссияКазахстан, остальные дома будут закончены в течение ноября-декабря. Наша задача не просто подготовить город к встрече гостей, но и приукрасить облик города на будущее (губернатор Александр Бурков).

- Полностью готово 30 домов, на 1 ноября количество этих домов составит 73, на 7 ноября – 108, на 15 ноября – 121 дом, на 22 ноября – 132 дома. К 6 декабря мы планируем полностью завершить работы (министр энергетики и ЖКК Омской области Вадим Марыгин во время объезда 24 октября).

- Выделенная нам денежная сумма, предусмотренная в бюджете 2019 года, реализована будет в этом году. У нас еще есть порядка полутора месяцев на проведение работ. Все работы должны закончить в этом году. Переноса денежных средств на следующий год не предусмотрено (Вадим Марыгин).

ЦИФРЫ В ТЕМУ

- Общая готовность по капитальному ремонту фасадов жилых домов составила 70%. 61 дом находится в стадии готовности 90-100%. В этом году все работы будут завершены, - ответили нам в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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