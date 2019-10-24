Учителя скандальной омской гимназии № 62 устроили пикет против увольнения экс-директора Дюковой

Никак не затихнут скандалы вокруг гимназии № 62. Напомним, все началось еще в конце прошлого года. Из-за травли, устроенной педагогами во главе с директором Мариной Дюковой, девятиклассник Рома попал в больницу. Возможно, эту историю бы просто замолчали, но мамой мальчика оказалась журналист федерального издания Наталья Граф. Инцидент получил широкую огласку. В учебное заведение пришли с проверками представители прокуратуры, департамента и министерства образования. В итоге там нашли многочисленные нарушения.

В отместку на Наталью Граф написали анонимное заявление, где мать, пытавшуюся защитить своего ребенка, обвинили в экстремизме. Это и стало последней каплей для непосредственного руководства Дюковой. Ей предложили уволиться.

Кстати, судя по всему, она продолжает работать в гимназии, но уже в качестве учителя. Правда, в электронном дневнике к ее должности имеется загадочная приписка «руководящий работник». Ученики и родители теперь гадают: станет ли Марина Петровна серым кардиналом, у которого будет вся реальная власть, или такое добавление завучи сделали для поднятия ей духа.

Тем временем сотрудникам гимназии официально представили нового директора – Андрея Ногина, который до этого возглавлял школу № 18.

Недовольные педагоги ответили почти сразу, и вчера, 24 октября, вышли на пикет возле СКК имени Блинова. Участники акции принесли плакаты, где, в том числе обращаются к руководству города: «За что уволили директора?», «Мэр, почувствуйте градус кипения», «Омская власть в руках журналистки?», «Верните гимназии № 62 честное лицо», «Мы будем бороться за свои права». Впрочем, пикет, судя по видео, попавшему в соцсети, был немногочисленным. Имелось ли у педагогов разрешение на его проведение, не сообщается.

Пикет в поддержку Дюковой.

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