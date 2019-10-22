В омской гимназии № 62 после скандала с травлей ученика сменился руководитель
Напомним, после скандала с травлей ученика, устроенной педагогами гимназии № 62, директору учебного заведения Марине Дюковой предложили уволиться. Ее обязанности уже некоторое время исполнял Андрей Ногин, перешедший из школы № 18.
А 21 октября о его назначении объявили официально. Но многих удивило другое: как выяснилось, Дюкова продолжает работать у 62-й гимназии, ее просто понизили до учителя. По крайней мере, так она подписана в электронном дневнике, который могут видеть родители учеников. Так вот там, в списке педагогов она значится с очень загадочной должностью – «учитель, руководящий работник».
Так сейчас выглядит список педагогов, который видят родители учащихся в электронном дневнике.
Будет ли Марина Петровна серым кардиналом, в руках которого останется вся власть, или же такую приписку к должности для поднятия духа ей сделали завучи, с которыми она находится в хороших отношениях, непонятно.
Тем временем часть учителей и активные члены родительского комитета даже написали обращение с просьбой восстановить Дюкову в должности.
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ИСТОЧНИК KP.RU