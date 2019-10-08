После материалов «КП» в Марьяновском районе включили отопление, в Омском – нет

Напомним, «Комсомолка» писала о критической ситуации с отоплением, которая сложилась сразу в нескольких селах Омского района и в Марьяновке. По традиции, наступление осени стало полной неожиданностью для местных чиновников. В большинстве случаев речь шла о газовых котельных, в которые поставщик не подавал топливо из-за долгов. Конец сентября выдался холодным, и в квартирах людей, а также в садиках и школах столбик термометра едва преодолевал отметку в +8 градусов. Пока все получили передышку – благо, начало октября оказалось теплым и солнечным. Но уже к выходным синоптики прогнозируют похолодание, а тепло по-прежнему есть не во всех домах.

Судя по всему, там где котельные переведены на газ, выход их ситуации нашли. Жители Марьяновки рассказали, что батареи у них накануне стали теплыми. Вероятно, как и рассказывал «Комсомолке» глава поселка, поставщика через суд удалось подавать топливо в котельные.

А вот в Красной горке ситуация иная. Там котельную, работавшую на мазуте и приносившая убыток в 15-18 млн в год, закрыли, а людям предложили выходить из положения за свой счет. За подключение к газу с квартиры в многоэтажке просят 95 тысяч рублей. В качестве альтернативы предлагают обогреватели. Но люди опасаются: конвекторы просто станут причиной пожара.

Пока в селе подключили к индивидуальному отопительному модулю школу, которая из-за холода была закрыта неделю. Но жильцов двухэтажного барака на 10 квартир на улице Школьной пока кормят обещаниями.

– В тот день, когда вышла статья про нашу ситуацию, нам начали звонить из администрации и настойчиво предлагать обогреватели, – рассказывает жилец проблемного дома Наталья Филиппова. – Но мы по-прежнему боимся, что поводка просто не выдержит, если мы все включим эти приборы. Пока реально помогли только многодетной маме из соседней квартире. Ей поменяли проводку. как будем зимовать мы, пока не представляю.

Тем временем губернатор Александр Бурков сравнил провал отопительного сезона сразу в нескольких районах Омской области с ЧП и потребовал разобраться в ситуации.

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