Губернатор старт отопительного сезона в Омской области сравнил с ЧП

СЕГОДНЯ 05:32 2019-10-08T05:32:07+03:00

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Запуск отопительного сезона в регионе подробно разобрал на заседании омский губернатор Александр Бурков. И если в городе старт прошел гладко, то в сельских районах полно проблем.

"Комсомолка" уже подробно описывала ситуацию в Омском и Марьяновском районах. Там в преддверии запуска тепла ряд сельских котельных отключили за миллионные долги. Местные администрации не могут решить эту проблему. Люди сидят без тепла. Чиновники настойчиво рекомендуют им подключать индивидуальные газовые котлы. Для этого каждому жителю нужно заплатить порядка 100 тысяч. На селе таких денег нет. Поэтому единственное, что сделали чиновники - раздали людям старые обогреватели. Сельчане боятся, что из-за замыкания может случиться пожар и тогда беды не избежать. Губернатор на заседании раскритиковал глав.

- Такое количество неподключенных социальных объектов – по факту чрезвычайное происшествие. Это еще с погодой повезло. Разберитесь, почему в таком состоянии оказался район. Ведь знали же проблему, но не решали заранее, – возмутился Бурков.

Ранее, напомним, он публично озвучивал данные об отставке ряда глав. Однако обошелся без персоналий.

ИСТОЧНИК KP.RU