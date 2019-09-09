«Арену-Омск» начали разбирать до основания

«Арена-Омск» окончательно лишилась своего фирменного фасада – рабочие сняли с него изображения ястреба с лицевой стороны, оголив внутренности здания. Фотографии съемки с высоты птичьего полета появились в социальных сетях. На них можно разглядеть холл и трибуны «Арены», в которых раньше толпились болельщики, поддерживая омскую команду. Все здание должны разобрать до конца 2019 года.

Фото: "Аэрокадр" - Стас Макеев

Теперь же эпоха окончательно уходит – на месте старой «Арены-Омск» построят новую, однако пока неизвестно, сохранит ли новая арена старое название. Новый ледовый комплекс планируют построить в 2022 году, чтобы в 2023 году провести там часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею. Остальная часть матчей пройдет в Новосибирске.

Сейчас здание почти разрушили полностьюФото: Станислав МУХИН

Кстати, недавно «Авангард» опубликовал фотографии нового стадиона, который будет вмещать 12 тысяч зрителей и сможет трансформироваться для любых мероприятий – от концертов до соревнований по хоккею. Сама арена будет круглой, немного напоминающей шайбу. На здании появится элемент логотипа омской команды – буква «А». Также на фасаде разместят огромный медиаэкран с символикой команды.

Строительство нового комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей, половину из этой суммы выделили из федерального бюджета, остальную часть расходов возьмет на себя «Газпром». Как только новая «Арена» будет достроена, команда «Авангард» сможет вернуться в Омск и проводить тут домашние матчи. Сейчас «Авангард» вынужден проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе, которая любезно предоставила омичам арену на период решения проблем с домашним стадионом.

Напомним, «Арену-Омск» признали аварийной год назад. Спустя 11 лет эксплуатации, перед началом хоккейного сезона 2018-19, в ее фундаменте нашли трещины. После тщательного обследования комплекса, арену закрыли, а «Авангарду» пришлось переехать в Балашиху.

Однако, несмотря на все сложности с «Ареной-Омск», «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина впервые за долгое время и стал серебряным призером чемпионата КХЛ и чемпионата России 2018 - 2019. Омичи активно поддерживали родную команду на стадионе «Красная звезда», где для болельщиков установили трибуны и большой экран. Омичи ждут возвращения родной команды, однако два следующих «Авангард» точно проведет в Подмосковье.