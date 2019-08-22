2019-08-22T13:47:03+03:00
Общество

Омский «Авангард» показал, как будет выглядеть новая арена

Она будет вмещать 12 тысяч зрителей [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: ХК «Авангард» ОмскФото: ХК «Авангард» ОмскФото: vk.com
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В омском «Авангарде» рассказали, как будет выглядеть новая «Арена-Омск». Напомним, новый стадион построят на месте старого, который еще в прошлом году признали аварийным. По словам председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, новая арена будет пятиэтажным зданием площадью 52 тысячи квадратных метров. Она будет вмещать 12 тысяч зрителей, здание сможет трансформироваться для любых мероприятий – от концертов до соревнований по хоккею.

Фото: ХК «Авангард» Омск Фото: vk.com

Фото: ХК «Авангард» ОмскФото: vk.com

За основу проектирования нового стадиона архитекторы взяли «Мерседес-Бенц Арену» в Берлине, принимавшую чемпионат мира по хоккею, а также новый стадион лондонского «Тоттенхэма».

Фото: ХК «Авангард» Омск

Фото: ХК «Авангард» Омск

Сама арена будет круглой и будет немного напоминать шайбу. На самом здании появится элемент логотипа омской команды – буква «А». Также на фасаде разместят огромный медиаэкран, на котором также будет изображена символика команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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