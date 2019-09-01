Аргентинца, судимого за угрозу убийством в Омске, отпустили в зале суда

История гражданина Аргентины 65-летнего Николаса Мартинеса (имена и фамилии изменены) его любовницы из Омска 40-летней Ольги Климовой началась 16 лет назад, когда пара познакомилась в Арабских Эмиратах. По словам Николаса, Климова работала там проституткой. Какое-то время иностранец-миллионер содержал молодую любовницу, потом версии расходятся. Ольга утверждает, что они находятся исключительно в дружеских отношениях уже давно, Николас - что еще 1,5 года назад у них еще был интим.

Несколько раз в год аргентинец приезжал в Россию навещать свою возлюбленную, здесь у него, кстати, есть бизнес, поэтому он удачно совмещал командировки со свиданиями. При этом он знал, что у нее есть другие мужчины, но продолжал давать деньги ей и ее семье.

В последний раз Николас приехал в Омск в феврале 2019 года. Жил в одной квартире вместе с Ольгой, ее детьми и новым сожителем. А потом случилось непредвиденное. По версии следствия, Николас пытался задушить свою непостоянную возлюбленную. Та вырвалась и обратилась в полицию. Все произошло по дороге в аэропорт – Ольга разозлилась, когда узнала, что аргентинец не купил ей билеты и летит один.

- Я считал, что ей надо было остаться со старшим сыном в Омске. У него была депрессия, и только мать ему могла помочь, - рассказывал Николас на суде - Потом сказал: «Я люблю тебя и твоих детей, но больше материально тебе помогать не буду». Думаю, она очень на меня разозлилась и решила отомстить. В какой-то момент она попросила остановить машину, открыла дверь и убежала. А я остался один в полной растерянности. Даже не сразу понял, куда ехать. Потом я ее видел уже в кабинете следователя с ранами на лице. Откуда они появились, я не знаю. Я ей никакого вреда не причинял.

Одна у Ольги была другая версия происходящего. На суде она рассказала, что Николас избил ее и пытался задушить веревкой из ревности. Также она обвинила аргентинца в краже ее чемодана – она ведь убежала из машины по дороге в аэропорт, оставив там свои вещи. Чемодан ей, впрочем, вскоре вернули.

Сразу после того, как Ольга выбежала из машины, она позвонила в полицию, а Николаса задержали уже в Санкт-Петербурге, откуда он вылетал в Аргентину. Николасу грозило 6 лет российской тюрьмы, однако решение судьи удивило всех.

- Вина подсудимого доказана по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 30 и ст. 105 УК РФ переквалифицирована на статью 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья). Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 300 исправительных работ. Однако, время, проведенное в СИЗО учесть в зачет наказания. В итоге, отпустить гражданина иностранного государства в зале суда, — цитирует решение судьи портал «Ом1».

Такое мягкое наказание судья назначил потому, что вину аргентинца в покушении на убийство так и не удалось наказать, статью переквалифицировали в угрозу убийством. На веревке, которой Николас якобы душил Ольгу, не нашли следов его ДНК. А все остальное могло стать плодом воображения Ольги, которой не понравилось, что ее иностранный любовник перестанет перечислять ей крупные суммы денег и содержать ее.