65-летний дизайнер-аргентинец пытался задушить молодую возлюбленную из Омска

Практически шекспировские страсти разгорелись вокруг героини этой истории. 14 лет тому назад 26-летняя тогда омичка Наталья Михайлова (имя и фамилия изменены) поехала на курорт в Арабские Эмираты. Яркую сибирячку заметил на тот момент 42-летний дизайнер Алехандро (имя изменено). Курортный роман перерос в нечто большее. Оказалось, у иностранного принца бизнес в России, и девушка переехала жить к нему в Санкт-Петербург. Ради аргентинца она даже освоила английский язык, на котором и общается с ним до сих пор - русского он так и выучил.

14 лет пара провела практически душа в душу - жили по отдельности и встречались несколько раз в неделю. Однако страсть сошла на нет, и уже 40-летней женщине золотая клетка надоела. Она нашла нового возлюбленного.

Накануне Алехандро и Наталья приехали в Омск - навестить ее родителей. Здесь девушка и решила признаться сожителю, что расстается с ним. Тот оказался не готов к такому повороту и стал планировать месть.

В последний день в Омске Наталья повезла экс-возлюбленного в аэропорт. Тот прихватил с собой веревку. Сначала, чтобы притупить ее бдительность, сел рядом с ней на переднее пассажирское сиденье. Потом, уже в пути, разыграл целый спектакль, заявив, что у него сильно разболелся живот и ему надо прилечь на заднем сиденье. Пересев туда, мужчина расположился за любовницей и начал ее душить. Но сделал это не слишком удачно - веревка съехала красавице с шеи на лицо. Сейчас у нее в районе рта огромные синяки и раны. Несмотря на сильную боль, омичка смогла отбиться, выскочить из машины и убежать.

Незадачливый Отелло, как ни в чем не бывало, пересел на водительское место и направился в омский аэропорт - надо было спешить, времени до самолета почти не оставалось.

Наталья тем временем прямиком направилась к правоохранителям. Те сообщили о случившемся коллегам из Северной столицы. Они и задержали аргентинского предпринимателя прямо в аэропорту Санкт-Петербурга. Сейчас с ним работают следователи. Наталья с травмами попала в больницу, ее также опрашивают.

Как рассказали в пресс-службе областного СУСК, в настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.