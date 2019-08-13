«Я считала его нашим ангелом-хранителем»: Мать омички, чуть не задушенной миллионером из Аргентины, рассказала подробности

«ПОМОГ ПЕРЕБРАТЬСЯ ИЗ БИШКЕКА В ОМСК»

В Омске судят аргентинца Николаса Мартинеса (все имена и фамилии изменены), который пытался убить свою давнюю пассию из Омска Ольгу Климову.

Все началось 14 лет назад в Бишкеке, где Ольга жила с мамой, сестрой и сыном. С иностранцем они познакомились в ресторане. Практически владелец газет, судов и пароходов не скупился на подарки и возил любовницу по лучшим курортам Средиземноморья. Николас стал крестным для старшего сына Ольги. По словам девушки, встречались три года, потом поддерживали дружеские отношения. Мартинес утверждает: их роман продолжался до сих пор. За это время любовник перевез семью Климовой из Киргизии в Омск.

Потом у девушки появился новый сожитель, от которого она родила дочь. При этом Мартинес продолжал содержать все увеличивающееся семейство. Он помог Ольге с дочерью переехать в Санкт-Петербург. Там она смогла устроиться на работу. Но 20 тысяч рублей, которые она зарабатывала риэлтором, по словам знакомых девушки, не хватало даже на оплату съемной квартиры.

Мартинес жил в Испании, где у него текстильная фабрика, и раз в два месяца навещал давнюю любовь, помогая материально.

Омичка утверждает: встречалась с Мартинесом совсем недолго, потом он помогал ей только по доброте душевной.Фото: Личный архив

«МАРТИНЕС СОДЕРЖАЛ ЛЮБОВНИЦУ И ЕЕ НОВОГО СОЖИТЕЛЯ»

Потом девушка перебралась в Омск, где живет ее мама и учится в колледже старший сын. Заморский «благодетель» купил ей трехкомнатной квартиру на Левом берегу. После этого история становится еще более странной. Ольга живет там со своими детьми и новым мужчиной, а Мартинес продолжает ее навещать и по сути содержал их всех. Последний визит иностранного миллионера в канун Дня всех влюбленных чуть не стоил омичке жизни.

– Он жил вместе с ними, когда приезжал – в соседней комнате. Со всеми были нейтрально хорошие отношения. Мы с ним общались через мою младшую дочь Инну, она учится на инязе, – рассказывает мама Ольги Наталья Николаевна. – У нас было много общих интересов. Например, у него тоже радикулит, я делилась с ним мазью и массажером. Никаких ссор, а тем более рукоприкладства никогда не было. Я вообще считала его нашим ангелом-хранителем, он очень помог нашей семье. Николас не агрессивный, но очень обидчивый. Видимо, эти все невысказанные обиды, ревность и вылились в то, что произошло.

В ночь на 15 февраля Ольга должна была вылететь в Петербург, Николас планировал погостить еще неделю. Он арендовал «Хендай Солярис», на котором ездил по городу. На этой же машине повез Климову в аэропорт. По пути сказал, что чувствует себя плохо и попросил Ольгу сесть за руль, а сам перебрался на пассажирское место за ней. Когда они снова тронулись, аргентинец накинул на шею любовнице веревку и начал душить. Удавка соскользнула на лицо, благодаря этому Ольга смогла вырваться и убежать.

– Мы с младшей дочерью все это время ждали их у входа в аэропорт, чтобы проводить Олю, – продолжает Наталья Климова. – Оставалось уже совсем мало времени до вылета, ее все не было. Мы начали ей звонить, шли гудки, трубку она не брала. Потом появился Николас – весь взъерошенный, разгоряченный. Мы к нему: «Где Ольга?». Он сказал: «Сейчас подойдет, ждите ее здесь». И пошел к стойке регистрации. Мы еще удивились, зачем ему это – он ведь не летит. При этом он нес не только свои вещи, но и Олин чемодан и сумочку. Я хотела забрать ее, но Николас выдернул и пошел с вещами на посадку, а нам сказал остаться у входа. Все произошло так быстро, что мы ничего не успели сообразить. А через какое-то время позвонила сама Оля – с телефона своего сына. Рыдает в трубку: «Приезжайте ко мне домой, Николас пытался меня убить».

Мартинес возил русскую возлюбленную по курортам.Фото: Личный архив

«АРГЕНТИНЕЦ НАСТАИВАЕТ НА СУДЕ: ЕГО ОКЛЕВЕТАЛИ»

Перепуганные родственницы кинулись на квартиру Ольги. Когда она открыла дверь, ужаснулись. Она была сильно избита: синяки под обоими глазами, полоса от удушения на шее и кроваво-красная рана от губ через все лицо. Немного придя в себя, они все вместе поехали в полицию. При осмотре специалисты пришли к выводу, что это точно не инсценировка, такие травмы сам человек себе не может нанести. То есть, однозначно было нападение и покушение на убийство. На место происшествия выехал следователь. К аэропорту забирать машину направился и сотрудник компании, где Мартинес арендовал «Хендай».

– Машину я в итоге нашел по GPS-трекеру, – расскажет потом водитель. – Ее бросили во дворе рядом с аэропортом. При этом дверь была распахнута настежь, ключей не было. В багажнике лежали несколько мотков скотча, большие черные пакеты и бельевая веревка. Я решил ничего не трогать, а вскоре подъехал следователь и сообщил, что там произошло преступление. Ключи от машины я, кстати, позже нашел – в мусорке неподалеку.

Как выяснилось, к преступлению Мартинес готовился заранее. Продумал не только, как расправится с неверной любовницей, но и куда спрячет потом ее тело. Как раз для этого запасся мешками для мусора и скотчем. Но незадачливый аргентинский Отелло не учел главного – задушить молодую женщину оказалось сложнее, чем он рассчитывал. По версии следствия, после неудачи иностранец собрал все вещи Климовой, чтобы не оставлять улик и как ни в чем не бывало полетел в Петербург. А уже в Пулково его встретили правоохранители.

Он, кстати, свою вину отрицает и заявляет, что любовница все придумала, чтобы его очернить. Также утверждает, что в общей сложности потратил на переменчивую русскую красотку 32 млн рублей. На суде он выглядит довольно потерянным и просит не фотографировать за решеткой – в Аргентине живут трое его взрослых детей, которым теперь очень стыдно за отца.

Судят ревнивого аргентинца сразу по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Кража». Выяснилось, что после попытки задушить омичку, мужчина еще и похитил у нее 117 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.

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