Начинается суд над 65-летним аргентинцем, пытавшемся из ревности убить молодую омичку
Инцидент произошел еще в феврале. 65-летний дизайнер из Аргентины приехал в Омск вместе со своей возлюбленной в гости к ее родителям. 40-летняя сожительница, с которой они поддерживали отношения около 14 лет и жили в Петербурге, предложила расстаться. Мужчина затаил обиду и начал готовить план мести.
Когда пассия везла его обратно в аэропорт, аргентинский Отелло сообщил, что чувствует себя плохо и ему надо прилечь. Под этим предлогом он пересел на заднее сиденье в машине, устроился за местом водителя. Потом накинул на шею сожительницы веревку и начал душить. Молодой женщине удалось отбиться. Она выскочила из машины и направилась в полицию.
А несостоявшийся убийца как ни в чем ни бывало на ее машине доехал до аэропорта и сел на самолет в Петербург. В Пулково предпринимателя уже ждали правоохранители.
– По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе следствия иностранный гражданин вину не признал, объясняя произошедшее по пути в аэропорт ссорой.
Судить ревнивого аргентинца будут сразу по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Кража». Выяснилось, что после попытки задушить омичку, мужчина еще и похитил у нее 117 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU