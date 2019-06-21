2019-06-21T08:25:28+03:00
Происшествия

Начинается суд над 65-летним аргентинцем, пытавшемся из ревности убить молодую омичку

Он хотел скрыться в Петербурге, но его удалось задержать
Анна МИКУЛА
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Этот человек (на фото слева), по словам потерпевшей (на фото справа), пытался ее убить.Этот человек (на фото слева), по словам потерпевшей (на фото справа), пытался ее убить.
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Инцидент произошел еще в феврале. 65-летний дизайнер из Аргентины приехал в Омск вместе со своей возлюбленной в гости к ее родителям. 40-летняя сожительница, с которой они поддерживали отношения около 14 лет и жили в Петербурге, предложила расстаться. Мужчина затаил обиду и начал готовить план мести.

Когда пассия везла его обратно в аэропорт, аргентинский Отелло сообщил, что чувствует себя плохо и ему надо прилечь. Под этим предлогом он пересел на заднее сиденье в машине, устроился за местом водителя. Потом накинул на шею сожительницы веревку и начал душить. Молодой женщине удалось отбиться. Она выскочила из машины и направилась в полицию.

А несостоявшийся убийца как ни в чем ни бывало на ее машине доехал до аэропорта и сел на самолет в Петербург. В Пулково предпринимателя уже ждали правоохранители.

– По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе следствия иностранный гражданин вину не признал, объясняя произошедшее по пути в аэропорт ссорой.

Судить ревнивого аргентинца будут сразу по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Кража». Выяснилось, что после попытки задушить омичку, мужчина еще и похитил у нее 117 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.

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Практически шекспировские страсти разгорелись вокруг героини этой истории. 14 лет тому назад 26-летняя тогда омичка Наталья Михайлова (имя и фамилия изменены) поехала на курорт в одну из теплых стран. Яркую сибирячку заметил на тот момент 51-летний дизайнер Алехандро (имя изменено). Курортный роман перерос в нечто большее. (Подробнее...)

«Я потратил на нее 32 миллиона рублей»: Испанский миллионер пытался убить содержанку из Петербурга, когда та его бросила

Скотч, веревка и черные мешки для тела. С таким необычным «подарком» 65-летний испанский бизнесмен Николас Мартинес (имена изменены – прим.ред.) поехал к своей 40-летней красавице-любовнице из Омска Оле Климовой. За плечами пожилого бизнесмена два брака и трое детей. Но перед русской знойной брюнеткой он не устоял. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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