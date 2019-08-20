«Она была проституткой в ОАЭ, а я влюбился»: Аргентинский миллионер рассказал, почему омичка обвинила его в попытке убийства

В Омске продолжают судить гражданина сразу двух государств - Аргентины и Испании. 65-летнего Николаса Мартинеса (имена и фамилии изменены) обвиняют в попытке убийства любовницы из Омска 40-летней Ольги Климовой. История все больше начинает напоминать мексиканскую мыльную оперу – такую же длинную и порой бессмысленную.

Напомним, пара познакомилась 16 лет назад. Какое-то время иностранец-миллионер содержал молодую любовницу, потом версии расходятся. Ольга утверждает, что они находятся исключительно в дружеских отношениях уже давно, Николас - что еще 1,5 года назад у них еще был интим. Несколько в год аргентинец приезжал в Россию навещать даму сердца, при этом знал, что у нее есть другие мужчины. В последний раз приехал в Омск в феврале. Жил в одной квартире вместе с Ольгой, ее детьми и новым сожителем. А потом случилось непредвиденное. По версии следствия, Николас пытался задушить свою непостоянную возлюбленную. Та вырвалась и обратилась в полицию.

А вот у иностранца версия совсем другая. Он утверждает: любовница все инсценировала. На судебном заседании он потребовал провести видеоконференцию в потерпевшей. Правда, конструктивного диалога не получилось. Все свелось к выяснению отношений.

– Ты же работала проституткой в Эмиратах, когда мы с тобой познакомилась. А маме своей врала, что в Бишкеке, – зашел с козырей Мартинес.

Впрочем, судья отметил, что к настоящему делу это не имеет никакого отношения и попросил Николаса быть конкретнее.

– Она врет с какой то целью, – настаивает несостоявшийся Отелло. – Все время, что я ее знаю, она всегда врет. Но я на нее не злюсь. Я до сих пор в нее влюблен.

– А вы знали, что у нее недавно появился другой мужчина? – интересуется судья.

– У нее всегда были другие мужчины и я всегда об этом знал. Я понимал, что это единственный способ быть с ней.

– Что произошло в тот день?

– Накануне перед вылетом не спал – у меня всю ночь болела спина. Уже по дороге в аэропорт я ей сказал, что улетаю, а для нее билет не купил. Я считал, что ей надо было остаться со старшим сыном в Омске. У него была депрессия, и только мать ему могла помочь. Потом сказал: «Я люблю тебя и твоих детей, но больше материально тебе помогать не буду». Думаю, она очень на меня разозлилась и решила отомстить. В какой-то момент она попросила остановить машину, открыла дверь и убежала. А я остался один в полной растерянности. Даже не сразу понял, куда ехать. Потом я ее видел уже в кабинете следователя с ранами на лице. Откуда они появились, я не знаю. Я ей никакого вреда не причинял.

В суде Ольга общалась с бывшим любовником по конференц-связи.Фото: Анна МИКУЛА

Также Мартинес объяснил, что делал в машине, в которой пара ехала в аэропорт, довольно странный набор вещей. Он пояснил, что скотч и черные мешки для мусора покупает каждый раз, когда приезжает в Омск, якобы они нужны ему для работы. Правда, для как именно их использовал, представитель текстильных фабрик Пакистана, Испании и Аргентины пояснить не смог. А резиновые перчатки по словам Николаса, ему были нужны для уборки в доме. Также в качестве своего оправдания аргентинец заявил, что после перенесенной операции у него слабые руки и он просто не смог бы задушить человека. А веревка, на которой оказался генетический материал его и потерпевшей и которой он предположительно душил ее, нужна была, чтобы перетаскивать тяжелые вещи – у Мартинеса больная спина. А еще гипертония, поэтому ему нельзя волноваться.

Слушавшая допрос бывшего любовника по конференц-связи Ольга отказалась контактировать с Мартинесом.

– Смысл задавать ему какие-то вопросы, если он говорит неправду?! – возмутилась Климова. – Я до сих пор из дома боюсь выйти. Мне пришлось даже место жительства сменить. Он пытался меня убить, после того, как я сказала, что мы расстаемся. Он сначала согласился на дружеские отношения, потом, наверное, передумал. Требую, чтобы его наказали по всей строгости.

Но хотя бы одно обвинение в этом судебном заседании с иностранца сняли - в воровстве. Он рассказал, что увез с собой сумку и чемодан Ольги, потому что не знал, что делать с ее вещами. Климова подтвердила – вещи ей вернули.

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