«Время вам судья»: лишь 14% омичей высказались за строительство полежаевского храма в центре

Споры вокруг строительства Ильинского собора в Омске не утихают. Сегодня собрались общественники, чтобы выслушать разные мнения по поводу строительства храма, а также узнать результаты соцопроса. В зале, где проходила дискуссия, собрались около 150 человек.

Напомним, главным инициатором строительства храма выступает бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев. Он известен своим пристрастием ко всему духовному – по его инициативе соорудили Успенский собор в центре города. Сейчас Полежаев собирается построить храм на деньги своего фонда «Духовное наследие», якобы без участия вложений из бюджета города. Камнем преткновения стало не столько само строительство храма, сколько спорное место для его местоположения.

Ильинский собор хотят построить на его историческом месте – в Ленинском сквере напротив Музыкального театра. В этом сквере, кстати, сейчас стоит памятник Ленину и периодически проходят митинги коммунистов – именно поэтому они стали главными оппонентами Полежаева в строительстве храма.

Простые же омичи позицию Полежаева не очень разделяют – если храм так нужен городу и церкви, почему бы не построить его там, где соборов и церквей и вовсе нет? Тем более, нынешний план строительства предполагает перемещение храма относительно его исторического положения, которое находится как раз в месте, где стоит памятник Ленину. Многие против храма в этом месте из-за того, что в процессе строительства там вырубят деревья, а сквер превратится в большую площадь.

В центре же сейчас уже располагаются Казачий и Успенский соборы - Ильинский собор, если он будет построен, будет расположен всего в двух остановках и от того, и от другого.

- Почему-то ставить памятник Бухгольцу сейчас время, тратить сотни миллионов на реставрацию крепости время, а восстанавливать памятник духовному покровителю Омска - не время? - выступил Полежаев - Никто не имеет права пренебрегать историей своего города. Давайте не будем устраивать здесь суд, не мы судьи - время судья. Придут новые поколения, и они воссоздадут собор!

Полежаева поддержала и церовь. Представитель омской епархии Дмитрий Олихов заявил, что нельзя противопоставлять храм и сквер.

- Он будет восстановлен. Сейчас или в ближайшее время. Меня удивляет противопоставление «храм или сквер». Как можно быть против храма? Вокруг всех храмов есть скверы, посмотрите! - сказал настоятель.

Свои мнения высказали также депутаты, представители казаков, блогеры и просто неравнодушные люди.

- Про строительство мое мнение: стройте где угодно, только не в сквере и ни в одном из других скверов или парков города, потому что зеленые легкие нашего города нуждаются в развитии, - заявила общественница Елена Завьялова и показала паспорт сквера с каждым пронумерованным деревом.

Однако все сообразившиеся прежде всего хотели услышать результаты социологического опроса. Такую же позицию и выразили власти - мнение большинства омичей должно быть превыше всего.

Опрос среди омичей проводил Региональный центр по связям с общественностью, его выборка составила 1000 человек, их опросили в июле и августе.

По результатам опроса оказалось, что о строительстве храма не знают больше половины омичей – 64%, что-то слышали об этом – 17%, а в курсе строительства только 19%.

За строительство высказалось 14% опрошенных омичей, а против — 66%. Такие результаты опроса говорят о многом – по всей видимости, все дискуссии бессмысленны, если омичи выступают против строительства. При этом из высказавшихся против - 10% за строительство собора в другом месте, 41% предложили ничего не менять, а 15% предложили благоустроить сквер в центре по-другому. Ведь сейчас там достаточно неудобно гулять, потому что попасть на островок, окруженный дорогами, можно только с одной стороны.

Экс-губернатор, кстати, ушел сиз дискуссионного зала еще до объявления результатов опроса.