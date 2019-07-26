Омичей напугала черная жидкость, сливающаяся в Иртыш.

В социальных сетях сегодня появилось видео, снятое на Иртышской набережной в Омске. Неравнодушная омичка сказала, что она переживает за экологическое состояние Иртыша, в который сливают какие-то отходы черного цвета.

- Видимо, кто-то чего-то сюда спускает. Непонятная черная жижа, то ли грязь, то ли отходы, то ли это канализация бежит. Надо куда-то звонить, но куда, не знаю, - сказала автор видео происходящее.

В комментариях мнения омичей разделились. Одни утверждают, что видят такую картину с загрязнениями реки практически каждый день. Из-за выбросов отходов в Иртыш, купаться в нем запрещено и даже опасно для здоровья. Других же омичей сильно возмутили подобные выбросы, некоторые даже обеспокоились, что это может грозить экологической катастрофой. Многие посоветовали омичам, живущим в черте Омска, посоветовали купаться и отдыхать за городом, в тех местах, где вода еще не загрязнена городскими выбросами.

Напомним, экологическая ситуация у нас в городе вызывает вопросы у горожан. По данным соцопроса Омск оказался на 2 месте среди крупных городов по уровню загрязнения. Усугубляют ситуацию и выбросы в воздух, на которые жители жалуются уже регулярно. Недавно удалось поймать два завода на незаконных химических выбросах, однако ситуация не изменилась – жители Нефтяников и Левого берега по-прежнему страдают от химического запаха на улице.