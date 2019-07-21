В Омске поймали очередное предприятие, травившее жителей выбросами

Накануне вечером омичи вновь стали жаловаться на удушливый химический запах. Экологам на горячую линию звонили жители городка Нефтяников и Левого берега. Звонки стали поступать с восьми вечера субботы – обеспокоенные жители почувствовали химический запах и поспешили закрыть окна и форточки, несмотря на невыносимую жару. Оказалось, повод для беспокойства все же был.

Для того чтобы сделать замеры воздуха, на несколько точек выезжала передвижная экологическая лаборатория. По анализу проб, скорости и направления ветра специалисты вычислили источник загрязнения воздуха – им оказалось предприятие ООО ПК «ХимПром». Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ вблизи предприятия были повышены в несколько раз.

- По результатам замеров с подветренной стороны ООО ПК «ХимПром» зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сероводорода (1,03 ПДК), метилмеркаптана (2 ПДК), сероуглерода (6,33 ПДК), этилбензола (1,45 ПДК). По факту незаконных выбросов материалы переданы в правоохранительные органы, - рассказали в министерстве экологии.

Известно, что «ХимПром» уже был замечен за подобными нарушениями, их ловили на вредных выбросах в августе прошлого года. Тогда за травлю жителей предприятие заплатило всего 10 тысяч штрафа. И, как и ожидалось, все вновь повторилось в марте этого года – «ХимПром» в очередной раз травил жителей. Тогда предприятие оштрафовали уже на 100 тысяч и приостановили деятельность предприятия. Однако уже спустя полгода владельцы зарегистрировали новое юридическое лицо ООО «ЗЕТ-трейдинг» и продолжили травить город вредными выбросами. Сейчас во всем будут разбираться правоохранительные органы.

Напомним, омичи уже не в первый раз жалуются на выбросы. Например, в прошлый раз на выбросах поймали ООО «Астра», однако пока неизвестно, как наказали нарушителей. Самой громкой стала история с выбросами меркаптана несколько лет назад. Однако тогда нарушителей так и не удалось поймать и наказать. С тех пор омичи регулярно жалуются на выбросы, а город даже закупили специальные передвижные лаборатории, которые анализируют воздух и могут указать на предприятие, которое виновно в выбросах.