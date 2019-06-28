Виновников химического запаха в Омске снова не нашли

Накануне вечером и ночью омичи массово жаловались на неприятный химический запах. В социальных сетях многие жители писали о том, что в квартире и на улице сильно пахнет газом.

- Я среди ночи проснулась, решила проветрить, так как душно было. Открыла окно, как вдохнула. Такой сильный запах был, начало жутко тошнить. Позвонила в центр мониторинга, - написала омичка.

И таких сообщений в соцсетях было огромное количество. Сильнее всего запах ощущался в городке Нефтяников, а также на Левом берегу. Некоторые омичи писали, что выбросы дошли и до центра Омска. Многие горожане подумали, что произошла утечка газа, поэтому за ночь оборвали телефоны аварийных газовых служб, где омичей успокоили и рассказали, что звонки поступают из разных частей города и посоветовали плотнее закрыть окна и двери.

Утром стало известно, что для забора проб воздуха по жалобам омичей выезжала специальная передвижная лаборатория. Как «Комсомолке» сообщили в министерстве экологии, в ночь с 26 на 27 специалисты зафиксировали превышение в 3,6 раза сероуглерода и повышенную концентрацию в воздухе этилбензола. В ночь с 27 на 28 июня в воздухе вновь наблюдались повышенные концентрации этилбензола (0,85 от предельно-допустимой концентрации) и формальдегида - 0,4 ПДК.

В минприроды сообщили, что такие повышенные концентрации вредных веществ, прежде всего, связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями – вредные вещества накопились в воздухе и не рассеивались. При таких условиях предприятия города обязаны снижать выбросы, и сейчас специалисты пытаются найти виновных – тех, кто не снижал выбросы накануне вечером.

В минприроды напомнили, что ранее за выбросы они привлекали к ответственности – компании ООО «Милком» и ООО «Гемонт». Однако источник химического запаха накануне пока не нашли.

В Омске на проблему загрязнения воздуха обратили два года назад, когда весной в воздухе нашли превышение этилмеркаптана в воздухе. Однако виновников тогда установить так и не удалось.