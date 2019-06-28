После жалоб омичей на запах газа ночью выезжала лаборатория

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-28T08:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Со вчерашнего вечера омичи массово жаловались на запах газа в некоторых районах города. В социальных сетях горожане писали, что удушливый запах чувствовался на Левом берегу и в городке Нефтяников. Запах дошел даже до центра города – ночью газом пахло в районе 7-ой Северной.

- С 23 до 6 утра сильно пахло на Магистральной. Всю ночь голова болела, успели надышаться, - жаловались омичи.

Большинство горожан запах почувствовали ночью. Кто-то обрывал телефоны газовой службы и даже эвакуировался на улицу, однако вскоре стало понятно, что утечек в доме нет, а жалобы на запах носят массовый характер.

- Я среди ночи проснулась, решила проветрить, так как душно было. Открыла окно, как вдохнула. Такой сильный запах был, начало жутко тошнить. Позвонила в центр мониторинга, - написала другая омичка.

Жители массово жаловались на головную боль и старались поплотнее закрыть окна. «Комсомолке» в минприроды рассказали, что ночью для замеров после жалоб омичей выезжала специальная лаборатория, она работает и сейчас. Результаты замеров станут известны в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU