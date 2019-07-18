2019-07-18T10:32:45+03:00
Общество

«Это хорошо - значит наши люди требовательны»: Замминистра экологии высказался о втором месте Омска в рейтинге грязных городов

В региональном минприроды не согласны с итогами исследования - там считают: позиции Омска гораздо выше [комментарий]
Станислав МУХИН
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Омск попал в тройку самых грязных городовОмск попал в тройку самых грязных городовФото: Иван МАКЕЕВ
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Очередное экологическое исследование априори не сулило ничего хорошего сибирякам. Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых грязных городов. Для этого опросили самих жителей 25 крупнейших муниципалитетов. Самым грязным, по мнению горожан, оказалась Махачкала. А следом в списке на втором месте идет Омск. Уставшие от постоянного неприятного запаха в воздухе сибиряки, естественно, негативно оценили экологическую обстановку у нас. Но при этом большинство винит в загрязнении города, как ни странно, самих жителей.

- По результатам опроса 73% респондентов попавших в выборку указали, что в том, что их город грязный виноваты жители и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы, - сказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Обсудить итоги рейтинга «Комсомолка» решила с замминистра министерства природных ресурсов и экологии Александром Матненко. Отдадим ему должное – чиновник всегда отвечает по первому звонку. Вот только его позиция может понравиться не всем омичам. Матненко уверен: что у нас дела с экологией обстоят гораздо лучше, а на низкие позиции в рейтинге повлияла требовательность жителей.

- Вы меня не расстроили этими итогами. Наоборот это говорит о том, что наши жители требовательны к экологической обстановке в городе. Это свидетельство их непримиримости к каким-то негативным воздействиям на них, - озадачил нас Александр Сергеевич. – А это помощь для нас. Ну и объективно нужно разделять вопрос: на оценку экологии, чистоты улиц, количеству мусора на них.

- Я переформулирую: то есть в Омске с экологией все на самом деле хорошо, и проблема в требовательных жителях? – с опаской спросил я.

- Нет-нет. Дыма без огня не бывает, я согласен. Но обо всем нужно говорить отдельно. По каждому критерию разная ситуация. Я просто говорю о том, что наше место в списке грязных городов не второе, а гораздо выше. В ту же Москву если приедете, то заметите: там дышится тяжело.

- В Москве куча транспорта, к тому же…

- В Омске его тоже много, так зато территория гораздо меньше. А сколько там предприятий вредных в черте города!

- А у нас ведь…

- С моей стороны было бы глупо считать, что с экологией полный порядок. Просто такие категоричные оценки могут давать только профессионалы и экспертное сообщество, которые делают объективные замеры.

- Люди как раз считают, что контролирующие органы и ответственные ведомства не имеют возможности и полномочий собрать объективную информацию.

- У нас для этого есть все оборудование. Тут я не буду дискутировать.

Правда, данные Greenpeace снова не в пользу чиновников. Организация составила свой рейтинг грязных городов России на основе диоксида азота, который в основном выделяется в воздухе с автомобильным транспортом. Ожидаемо хуже всех дела у Москвы и Санкт-Петербурга, но у Омска 10 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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