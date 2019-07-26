Омичи массово жалуются на едкий химический запах в городе

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-26T11:34:14+03:00

Казалось бы, предприятие, загрязнявшее воздух нашли, а ситуация с запахом от выбросов не изменилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно сильно он чувствуется в городке нефтяников и на Левом берегу

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Накануне в соцсетях появилось видео, как бойцы СОБРа врываются на предприятие «ХимПром», которое объявили главным загрязнителем атмосферы в Омске. Казалось бы, нарушителей поймали с поличным, грязное подпольное производство закрыли. Только вот едкий химический запах никуда не делся.

Горожане массово жалуются на «ароматы», которые отчетливо чувствуются в городке Нефтяников, Амуре и на Левом берегу. Устав дышать химикатами, местные жители даже создали в соцсети группу «Нет выбросам в Омске». по сообщениям в ней можно примерно понять, откуда «дует ветер».

– Опять травят! Жуткая вонь под утро! Химический запах, от которого просто горло разбирает, кашель, тошнота! Ребенок тоже жалуется на горло и головную боль. Район автодора, политеха, медакадемии и Поселковых, – сообщает одна из подписчиц паблика.

– Конева, Левый берег, сейчас опять вонища, – возмущается другая.

– У меня двое детей, и они практически с рождения дышат этой химией, я уже в детской на ночь окно не открываю, – жалуется третий.

ИСТОЧНИК KP.RU