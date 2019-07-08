«Десятки обращений написаны одной рукой и с неверным адресом»: Мусорный оператор в Омске - о жалобах на реформу

Получила продолжение громкая история с обращением омича Романа Дмитриева на прямую линию с президентом. Напомним, житель частного сектора пожаловался на тарифы по вывозу мусора Владимиру Путину. С 1 апреля стоимость услуги подорожала до 130 рублей с человека – то есть втрое. Дмитриев заявил, что мусорная реформа проходит только на бумаге. На деле же у домов жителей частного сектора даже нет контейнеров, куда можно было выбросить отходы.

Реакция не заставила себя долго ждать. В федеральной антимонопольной службе провели проверку. И ожидаемо пришли к выводу: тариф в Омской области сильно завышен! В него включили расходы ООО «Магнит» по переработки отходов, при том что регоператор даже не имеет лицензии на этот вид деятельность. В очередной раз в выдаче компании отказал Ростехнадзор на прошлой неделе. И все это на фоне того, что качество услуги оставляет желать лучшего.

- Есть вопиющие случаи, о которых в том числе говорилось на «Прямой линии», в частности, в Омской области, когда соответствующий тариф завышен более чем в два раза. И логистическая составляющая там определена более чем в 90%, - доложил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьев.

Уже заявлено: в ближайшее время тариф на вывоз мусора снизят. Перерасчет омичам сделают, но маловероятно, что жителям выдадут деньги на руки.

- Мы провели там проверку, выдали соответствующие предписания. К счастью, мы такое право выдавать предписания полгода назад получили. Они обязаны его исполнить, и они его исполнят в ближайшие дни. Тариф будет снижен практически в два раза, - добавил Артемьев.

В самом же ООО «Магнит» заявили, что неизвестные устроили акцию по саботажу платежей в Омске. В прокуратуру поступило несколько тысяч жалоб с отказом заключать с регоператором договор и рассчитываться за услугу. В этих бумагах люди указывали на нарушения конкурсной процедуры по выбору регионального оператора, на несправедливый тариф и неудовлетворительную работу ООО «Магнит». Однако в компании уверены: за жалобами стоят не простые омичи, а неизвестные недоброжелатели.

- Большинство обращений – распечатанные бланки, куда жители вставляли свои данные. Внутри текста — несогласие с конкурсом по выбору регоператора, несогласие с тарифом и нормативом. В РЭК, как и положено, приступили к налаживанию обратной связи, попытались направить ответы на обращения граждан, – говорится в официальном сообщении ООО «Магнит». - При этом выяснилось, что фамилии в заявлениях указаны неразборчиво, адреса перепутаны и десятки бланков заполнены одной рукой. Все это напоминает запланированную акцию, цель которой — вызвать иллюзию массовости. Однако организаторы саботажа перестарались.

Добавим, что это контролирующие органы также признали, что отказать от договора и не оплачивать квитанции все-таки нельзя. А это значит, что омичам придется рассчитываться за вывоз мусора в любом случае.