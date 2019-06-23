Гендиректор ООО «Магнит» Сергей Шевченко: Мусорный норматив пересчитают – думаю, это снизит тариф для омичей

- Расскажите, что было сделано за первые неполные 3 месяца работы ООО «Магнит»? С какими проблемами столкнулся регоператор и как их решали?

- Первое и главное, с чем мы столкнулись – это некорректная территориальная схема размещения мусорных площадок. В ней фактически не было реестра контейнеров. Мы практически занимались этим сами – приступили в октябре прошлого года и сейчас ее актуализировали.

Физически не было каких-либо объектов – ни полигонов, ни этих же площадок. Везти мусор было некуда. В схеме указывались места, но по факту это были несанкционированные свалки. И часто по ним уже были решения судов о ликвидации. То есть реформу запустили, конкурс по выбору регоператора провели, но инфраструктуры никакой не было. Мы стали заложниками ситуации: нужно запускать реформу, а механизмов для этого нет. Поэтому мы с акционером приняли решение о строительстве двух легковозводимых сортировочных комплексов. Параллельно мы обратились к региону с масштабным инвестиционном проектом с целью выделения двух земельных участков под объекты полигона. Мы планировали, что успеем построить их, получить лицензию и у нас бы появилось два законных объекта, куда можно свозить мусор. Это снизило бы количество отходов, хранимых на площадках временного накопления. Почему мы и попросили передвинуть нам старт реформы на апрель. В декабре нам выделили землю. С учетом того, что земля была не подготовлена, мы вышли с инициативой организовать эти объекты на старых свалках. Это позволило бы не организовывать новые площадки и в дальнейшем использовать их для рекультивации. Это позволило бы сэкономить бы на ней.

- Омичи недоумевают, как могло так получиться: региональный оператор выбран, но не имеет лицензии на обращение с твердыми бытовыми отходами. Этот вопрос так и не решен?

- Мы прошли две комиссии. Экологических нареканий нет, но идет к нам, наверное, какое-то предвзятое отношение. Может быть, это связано с тем, что мы несвоевременно вошли в мусорную реформу и нас из-за этого проверяют более тщательно. Процесс затягивается.

- И вы считаете, что искусственно?

- Я думаю, Ростехнадзор Новосибирска не торопится, по крайней мере. Я не знаю, с какой целью это делается. Мы обратились в федеральный Ростехнадзор с просьбой ускорить этот процесс. И 24 июня нас приглашают уже на заседание комиссии, где я, надеюсь, будет подписан акт о положительном заключении по лицензии.

- Почему у ООО «Магнит» до конкурса не было этой лицензии?

- Я объясню. В конкурсной документации указано: компания, принимающая в нем участие, не обязана иметь все виды лицензии. У нее должен быть документ на один из видов лицензии. Если посмотреть конкурсы в других регионах, то там в основном у всех будущих регоператоров была лишь лицензия на транспортировку мусора. Так что по закону мы соответствовали всем условиям конкурса.

- В Омской области отклик на мусорную реформу у населения неоднозначный. Самое частое мнение: качество услуги по вывозу отходов снизилось, а платить приходится больше. Почему в Омской области возникли такие проблемы, при том что в соседнем Новосибирске и на Ямале отзывы о вас положительные?

- Это действительно так. Но в Новосибирске, например, масса проблем: тариф 92 рубля, ничего не проинвестировано, не построено. Кассовый разрыв у регоператора ежемесячно 300 миллионов – это минус, который он получает. Там около 1 миллиарда долгов и митинги перевозчиков мусора. По сути, регоператор в предбанкротном состоянии. Но об этом местная пресса старается молчать. У нас же в Омске фактически сегодня есть инвестор, построены объекты, есть компания, которая занимается абонентской работой. Мы самостоятельно приобретаем транспорт и даже баки, хотя это обязанности муниципальной власти. Мы приобрели 10 000 штук и наполнили город и некоторые районы области. На сегодняшний день у компании «Экос», отвечающей за перевозку мусора, 90 собственных автомобилей.

- Что за история возникла с омскими возчиками отходов? По нашей информации сразу две компании возчиков в процессе работы отказались вывозить мусор. Особенно недовольна была компания депутата Путинцева. Ссылались на то, что якобы регоператор не выполнил финансовые договоренности. Они грозили городу мусорным коллапсом.

- Губернатор поставил перед нами задачу сохранить всех омских возчиков мусора на рынке. «Экос» подписал договоры с субподрядчиками. «Экос» запросил у всех них данные маршрутов и список контейнерных площадок, чтобы нам оцифровать эту систему. Только половина возчиков предоставила их. Мы определили, что в течение первого месяца они самостоятельно перевозят отходы без договоров. Но были прописаны жесткие правила и штрафы, потому что только сильный и надежный партнер готов соблюдать их. Компания Путинцева при заключении договора указал 28 единиц собственной техники. Ему дали муниципальный округ для работы. По его же документам у него работало 42 машины. Но одно из требований – это наличие на мусоровозе системы ГЛОНАСС. Чтобы мы могли четко видеть, откуда он забрал мусор и куда повез. И не свалил ли отходы в близлежащий лес. Компания Путинцева не смогли подтвердить факты вывоза заявленных объемов – у них не было ни ГЛОНАСС, ни согласованной с нами техники. То есть нам непонятно, куда они возили этот мусор. Но мы оплатили объемы, которые они смогли подтвердить нам. Отказ же возить отходы и выступление Путинцева в прессе, мы рассматриваем как демарш. Они хотели показать, как у регоператора все плохо. Нам всем понятно, что работать в новых прозрачных условиях сложно, и кто-то оказался не готов к этому. Но больше ни с одним возчиком у нас таких проблем не возникло. Сегодня мы боремся еще и с черными перевозчиками мусора. Нашли объявление о вывозе отходов за 1000 рублей. Позвонили. Приехали люди, загрузили мусор в «Газель». Мы отправили за ней службу собственной безопасности. Машина 3 часа колесила по городу, а потом отправилась сгружать мусор в лес. Там мы его остановили, составили акт и передали его администрации.

- На пробуксовку мусорной реформы пожаловался омич – житель частного сектора. Сейчас самая сложная ситуация с уборкой отходов как раз в частном секторе и на селе. Какие там основные проблемы для вас? Как будете их решать и чего ждать жителям неблагоустроенных домов?

- Сейчас мы за свой счет расставляем новые баки в частном секторе. Там, где была старая металлическая тара, мы ее забираем себе. Мы восстанавливаем эти контейнеры, красим, приводим в порядок и направляем в сельские районы. Таким образом, мы обновляем площадки в частном секторе города и наполняем тарой область. Это позволяет минимизировать затраты, но своими силами расставить баки по всему региону мы не можем. За новые контейнеры мы не берем с жителей ни копейки.

Что касается прямой линии – жителю сделали правильное начисление. Просто в первый месяц он оплатил 133 рубля не туда – Управлению благоустройства, которое раньше убирала частный сектор. Поэтому во второй месяц с учетом долга пришла квитанция уже на 266 рублей.

- Его вопрос был в том, что в частном секторе нет возможности выйти и просто выбросить мусор в контейнер, как это делают жители многоквартирных домов. Нужно месяц копить отходы и потом только утилизировать… Не все ждут – многие выбрасывают мусор где попало.

- В течение месяца мы проведем работу с управляющими компаниями, ТСЖ и муниципалитетами. Чтобы каждый из них пришел к нам и своей рукой на карте указал, где находятся контейнерные площадки. Только так мы сможем прекратить хаотичность всей этой работы. Видимо, когда регион создавал территориальную схему, они не понимали, для чего это нужно. Отсюда все и проблемы. К тому же РЭК уже подготовила конкурс по выбору компании, которая проведет работу по пересчету норматива. Мы согласны, что это нужно. Ранее норматив считали общественники и другие некомпетентные люди. Допускаю, что они просто не понимали, как это сделать правильно. Так что не мы придумали эти цифры.

- Я так понимаю, норматив все же будет уменьшен. А это в перспективе снизит и тариф через год-два?

- Конечно. Я думаю, для населения он будет меньше. Но опять же, если оно поможет нам выявить всех юридических лиц в многоквартирных домах. Предприниматели ведь тоже производят мусор и выбрасывают его в контейнеры населения.

- Давно ведутся разговоры, что все нормативы вообще будут отменены. А платить будем по факту – по весу мусора. Как вы к этому относитесь?

- Нормально. Но это будет лишь, когда люди будут разделять мусор на пищевые и общие отходы, и когда у каждого дома появится своя площадка. Хотя мнения разные: кто-то за раздельный сбор мусора, кто-то против. Лично я – за.

- Расскажите о первых замерах собираемости платежей за вывоз мусора?

- За апрель мы собрали порядка 53%, юрлица – 18%. В мае собираемость по населению была уже 76%. Мы видим хорошую динамику.

- Тем не менее, многие омичи отказывались заключать договор с регоператором на старте реформы. Есть данные: 10 тысяч омичей отнесли свои заявления в прокуратуру с несогласием с условиями договора и отказом платить, пока эти условия не будут изменены. Какие действия будет предпринимать регоператор к тем, кто подал заявления и не платит за услугу? Будете ли менять условия договора?

- Мы не можем определить, кто из неплательщиков написал заявления на несогласие с договором, а кто просто копит долги. Все говорят, что эти омичи копию заявления присылали еще и нам. Но я могу вам сказать точно: такого шквала заявлений в адрес ООО «Магнит» не было. Поэтому я бы поставил цифру в 10 тысяч под вопрос, кто-то спекулирует данными. Регоператор получил порядка 100 письменных обращений, не больше. Если бы такой поток был и в адрес прокуратуры, уверен, они бы нас проверяли сразу же.

С должниками мы будем работать в обычном режиме. При накоплении долгов за 2 месяца начнем готовить первые исковые заявления.

- В какой-то момент критика достигла таких масштабов, что даже пошли разговоры о возможном лишении ООО «Магнит» статуса регоператора. И губернатор Бурков, кстати, не исключил такой сценарий. Удалось ли погасить эти разговоры и не стоит ли до сих пор этот вопрос?

- Знаете, мы занимаемся своей работой, а не тем, чтобы гасить какие-то разговоры. Любая система несовершенна. Масса подводных камней, плюс недоброжелателей – мы их у себя называем «наши друзья». Не мы же создали этот коллапс в городе. Не мы привезли этот мусор в Омск. Мы стараемся эту проблему как раз решить. Думаю, до конца июня закроем все проблемы с перевозками. По крайне мере по городу и в большей части области. На селе есть и другая проблема – там не могут проехать скорые и другие службы из-за плохих дорог. У меня есть письма от глав районов, которые просят в ту или иную деревню вообще не заезжать. Потому что тяжелые мусоровозы тогда разобьют все дороги окончательно. Мы дали губернатору обещание, что там будут организованы площадки временного накопления. А потом в сухую погоду или когда подморозит, мы бы вывозили постепенно эти отходы.

- Люди жалуются на некорректные начисления. База «Энергосбыта» по количеству прописанных в квартирах сильно устарела. И это было предсказуемо, так как за свет мы давно платим по счетчикам – ни жителям, ни самому Энергосбыту было неинтересно, сколько людей в той или иной квартире…

- Это проблема не только Омской области. При написании закона никто не обратил внимания на вопрос о персональных данных. У нас нет допуска ни к базе УФМС, ни к паспортным столам УК. Мы как должны были догадаться, сколько людей прописано на том или ином адресе. УК не дают нам эту информацию.

- Они вам предлагают ее купить, насколько мне известно.

- Да, мы можем, но это же не системный подход. Ну давайте мы будем все теперь покупать? Получается, реформа федеральная, а вопросы мы решаем за свой счет. А всего-то надо было учесть этот вопрос при написании закона. Да, есть проблема некорректных начислений. Люди постоянно идут к нам, делаем перерасчеты. Шквальный поток жителей в абонентских отделах был в первый месяц. Но нам очень помогает «Омская энергосбытовая компания», хотя на всей этой волне и они получили просадку по платежам населения за свет. Думаю, к сентябрю мы этот вопрос окончательно утрясем и будем работать уже в плановом режиме.

- В завершении беседы, расскажите о первоочередных планах ООО «Магнит» на будущее? Какие вопросы предстоит решить регоператору?

- Мы приобрели базу для создания завода по переработки отсортированных вторичных отходов на территории Омска. Многие предприниматели занимающиеся переработкой картона, стекла обращаются уже к нам. Готовим масштабный инвестпроект для создание площадок временного накопления в Омской области там, где нет полигонов для захоронения. Работаем совместно с региональным правительством. Вкладывать будем в основном свои средства. Возможно, что-то добавит область. Планируем строить в Таре два объекта автоматизированной сортировки. В Омске появится высокотехнологичная переработка для минимального захоронения мусора.