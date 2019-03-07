Омскому экс-чиновнику Меренкову вынесли приговор по второму делу

Сегодня, 7 марта, в Центральном районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого замдиректора департамента имущественных отношений Омска Вадима Меренкова. Это уже второе уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», по которому экс-чиновника признали виновным.

Напомним, он уже отбывает наказание за махинации с земельными участками в Чукреевке. Вместе со своим тогдашним начальником Юрием Гамбургом Меренков незаконно предоставил около 27 га земли «под огороды» по заведомо заниженной стоимости. Потом участки переоформили под коммерческое строительство и перепродали за значительно большие деньги. Бюджету был причинен ущерб в 200 млн рублей. Меренкова приговорили к 4,5 года колонии. Он подал апелляцию, но решение суда оставили без изменений. С конца декабря экс-чиновник уже отбывает наказание. Правда, из-за нового дела его не отправили в колонию, а возили на заседания суда из изолятора.

По второму делу сумма ущерба, причиненного государству, была еще значительнее - более 900 млн рублей. В суде установлено, что бывший замдиректора департамента имущественных отношений пошел на мировое соглашение с компанией «Стройбетон» и «простил» долг за аренду земли у города.

- В январе 2008 года между департаментом имущественных отношений органа местного самоуправления и ООО «ДСК «Стройбетон» заключен договор купли-продажи права на аренду девяти земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - За приобретаемое право организация должна была заплатить более 1,1 млрд рублей с применением рассрочки платежа до 2010 года. В нарушение условий договора в период с момента заключения сделки по сентябрь 2009 года коммерческая организация выплатила только 234 млн рублей предусмотренной платы.

Вадим Меренков вину в совершении преступления не признал. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учетом ранее назначенного наказания ему окончательно определено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, удовлетворен и гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного муниципальному бюджету. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ПОДРОБНОСТИ

Беглый омский министр Меренков, обвиняемый по одному делу с зампредом Гамбургом, сдался следствию

- Это действительно так, - объяснил «Комсомолке» адвокат Гамбурга Олег Любушкин. - Я это узнал от юриста, который защищает интересы Вадима Меренкова. Говорит, что сейчас самое подходящее время, чтобы сдаться силовикам, он себя чувствует уверенным как никогда. В пятницу утром у нас будет апелляция по приговору Гамбургу. Юрий Викторович и узнает о появлении Меренкова. Мы два года ждали этого и надеялись. Я давно говорил, что ему нечего боятся и не стоило скрываться от правосудия, бросая тень на себя. Нужно было бороться и доказывать свою правоту. Потому что я убежден, что криминала не было в действиях Гамбурга и Меренкова. Его появление мы с Юрием Викторовичем попытаемся использовать в своих интересах. Что я имею ввиду? Пока не знаю. (Далее...)