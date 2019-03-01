Виновника ДТП на 24-й Севреной, где погибла омская молодая пара, отправили к колонию на 4,5 года

Напомним, страшное ДТП, произошло в сентябре на пересечении улиц 24-я Северная и Герцена. Житель Муромцево Олег Ясенев на «Приоре» грубо нарушил правила дорожного движения - пытался на красны и поворачивал налево там, где это запрещено. Не ожидавший этого омич Илья Смолянюк на «Мицубиси» просто не успел среагировать. Его машина передним левым колесом наехала на отечественный автомобиль, оно лопнуло. Внедорожник весом 2,7 тонны стал просто неуправляемым, его начало заносить на людей, стоявших на остановке. В суде потом установят: Смолянюк до последнего пытался справиться с этим, на фото после аварии видно, что колеса «Мицубиси» выкручены вправо. Но тяжелую машину занесло на столб с дорожным знаком. Тот рухнул на стоявших рядом пешеходов - 22-летнюю Настю и 23-летнего Антона Дяченко. Молодые супруги, как раз в этот день планировали отметить с родными годовщину своей свадьбы. От полученных травм скончались. Девушка - на месте, ее муж - спустя несколько часов в реанимации.

После ДТП одна из машин влетела в пешеходов.Фото: vk.com

Родные погибших прошли мимо накрытых тел, даже не подозревая, что это их дети.Фото: Анна МИКУЛА

Обвинение предъявили водителю «Приоры». Он до последнего пытался переложить вину на владельца «Мицубиси». А теща Ясенева вместо извинений, написала убитой горем маме Насти Дяченко очень странное сообщение. Его суть сводилась к тому, что зять не виноват, а Смолянюк, мол, всех подкупил. Впрочем, Смолянюк предоставил запись видеорегистратора, которая сняла все эти вопросы.

Фото: предоставлено родственниками погибших.Фото: Анна МИКУЛА

Накануне Олегу Ясеневу вынесли приговор.

- Государственным обвинителем суду были представлены исчерпывающие доказательства, которые послужили основанием для вынесения обвинительного приговора виновнику ДТП, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, в счет компенсации морального вреда в пользу родственников погибших суд взыскал более 2,1 млн рублей.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дедушка омички, погибшей вместе с мужем в омском ДТП: «Мы мимо накрытых тел по улице шли и не догадывались, что это наши дети»

Родственники как раз направлялись к молодым поздравить с годовщиной свадьбы - не успели (Далее...)

Погибшие в ДТП омские молодожены за день до трагедии отметили годовщину свадьбы

Их родные опасаются, что виновники избегут наказания. Родители обратились в соцсетях к очевидцам и просят предоставить видео аварии (Далее...)

ПОДРОБНЕЕ

Крупная авария в Омске: После ДТП машина въехала в пешеходов (Далее...)