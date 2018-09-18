Погибшие в ДТП омские молодожены за день до трагедии отметили годовщину свадьбы

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-18T10:07:22+03:00

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Жуткую аварию, случившуюся в центре Омска, в городе осбуждают уже не первый день. Напомним, что в выходные на перекрестке улиц Герцена и 24-я Северная столкнулись сразу две машины - "Лада" и "Мицубиси". От удара иномарка вылетела на тротуар, где стояли люди. Машина врезалась в светофор, столб упал на молодую пару Антона и Настю Дьяченко. Девушка скончалась на месте, Антон умер в больнице. Им было всего 22 и 23 года.

Оказалось, что ребята поженились всего лишь год назад - 15 сентября. По роковому совпадению годовщину своей свадьбы они отметили за день до этой трагедии. Как рассказали друзья супругов, Настя активно занималась плаванием. Она окончила училище олимпийского резерва. Работала в одном из садиков учителем по физкультуре.Там-то и забили тревогу, когда всегда ответственная Настя не появилась на рабочем месте.

Ее лучшая подруга, которая живет теперь в другом городе, сейчас винит себя за ссору с погибшей. Незадолго до аварии Наталья поругалась с Настей. Девушки не успели помириться.

- Прости меня за то, что поругались, и я не успела сказать прости. Тебя нет, в это сложно поверить. Жаль, что не успела познакомиться с твоим мужем, - написала подруга Анастасии Дьяченко. Ты всегда будешь в моем сердце. Люди, совершившие это, понесут серьезное наказание.

Тем временем, в полиции уже завели уголовное дело по факту аварии с двумя погибшими. Называть виновников силовики пока не спешат. В ведомстве лишь отмечают, что оба водителя были трезвыми в момент аварии.

А родные погибших супругов всерьез опасаются, что виновник трагедии может избежать наказания. Мама Антона Дьяченко в социальных сетях обратилась к возможным очевидцам и просит предоставить видео ДТП.

- Люди добрые, обращаюсь к Вам с огромной просьбой и надеждой на отклик. Может быть, кто-то стал свидетелем ДТП на Герцена 16 сентября. Может быть, этот момент попал на ваш видеорегистратор. Погибли наши дети. Не хочется, чтобы ушли от ответственности виновные в этой трагедии, чтобы не представлялось все как несчастный случай. Очень надеюсь на ваш отклик, - написала мама погибшего Татьяна Дяченко.