2018-09-18T10:07:22+03:00
Общество

Погибшие в ДТП омские молодожены за день до трагедии отметили годовщину свадьбы

Их родные опасаются, что виновники избегут наказания. Родители обратились в соцсетях к очевидцам и просят предоставить видео аварии
Станислав МУХИН
Поделиться:
На пару упал светофорный столб.На пару упал светофорный столб.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Жуткую аварию, случившуюся в центре Омска, в городе осбуждают уже не первый день. Напомним, что в выходные на перекрестке улиц Герцена и 24-я Северная столкнулись сразу две машины - "Лада" и "Мицубиси". От удара иномарка вылетела на тротуар, где стояли люди. Машина врезалась в светофор, столб упал на молодую пару Антона и Настю Дьяченко. Девушка скончалась на месте, Антон умер в больнице. Им было всего 22 и 23 года.

Оказалось, что ребята поженились всего лишь год назад - 15 сентября. По роковому совпадению годовщину своей свадьбы они отметили за день до этой трагедии. Как рассказали друзья супругов, Настя активно занималась плаванием. Она окончила училище олимпийского резерва. Работала в одном из садиков учителем по физкультуре.Там-то и забили тревогу, когда всегда ответственная Настя не появилась на рабочем месте.

Ее лучшая подруга, которая живет теперь в другом городе, сейчас винит себя за ссору с погибшей. Незадолго до аварии Наталья поругалась с Настей. Девушки не успели помириться.

- Прости меня за то, что поругались, и я не успела сказать прости. Тебя нет, в это сложно поверить. Жаль, что не успела познакомиться с твоим мужем, - написала подруга Анастасии Дьяченко. Ты всегда будешь в моем сердце. Люди, совершившие это, понесут серьезное наказание.

Тем временем, в полиции уже завели уголовное дело по факту аварии с двумя погибшими. Называть виновников силовики пока не спешат. В ведомстве лишь отмечают, что оба водителя были трезвыми в момент аварии.

А родные погибших супругов всерьез опасаются, что виновник трагедии может избежать наказания. Мама Антона Дьяченко в социальных сетях обратилась к возможным очевидцам и просит предоставить видео ДТП.

- Люди добрые, обращаюсь к Вам с огромной просьбой и надеждой на отклик. Может быть, кто-то стал свидетелем ДТП на Герцена 16 сентября. Может быть, этот момент попал на ваш видеорегистратор. Погибли наши дети. Не хочется, чтобы ушли от ответственности виновные в этой трагедии, чтобы не представлялось все как несчастный случай. Очень надеюсь на ваш отклик, - написала мама погибшего Татьяна Дяченко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почему немцы, арабы и американцы стоят в очереди за тверским LVL-брусом?
Вот уже почти десять лет застройщики с успехом применяют в строительстве отечественный LVL-брус (см. «Справку «КП»), ежедневно доказывая: дома из такого материала ни в чем не уступают (а кое в чем даже превосходят) традиционным деревянным домам
Новости 24
Успей купить теплицу от производителя осенью, по оптовым ценам.
«Обычная женщина» Бориса Хлебникова - номинант кинофестиваля в Цюрихе
Партию 54,39 тонн фруктов и овощей остановили на границе
Мама, погибшего в ДТП в Омске на Герцена, ищет видео аварии
Следственный комитет начал проверку после гибели человека на пожаре
В Омске будут судить мошенника, похитившего у предпринимателя 2 млн
Проще строить новую арену: «Авангард» точно не вернется в СКК Блинова
Елену Мизулину переназначили сенатором от Омской области
В Омске горела пятиэтажка, есть пострадавшие
В Омске задержали рецидивиста, севшего за руль пьяным
В Омске пропал 15-летний подросток
Александр Бурков после инаугурации ушел в отпуск
Омич с костылем угнал «газель», чтобы не идти домой пешком
В Омской области разбойников, ворвавшихся в дом к соседу, нашли через три часа
После ДТП с двумя погибшими в Омске возбудили уголовное дело
Когда в дома омичей дадут тепло?
Омская область попала в группу риска по эпидемии туляремии
Донорство ооцитов - шанс родить долгожданного ребенка
Омской мэрии предложили объединить два департамента
Хакеры вымогали у омички деньги, угрожая выложить ее интимные фото
Внимание! Школа IQ007 ведет запись учеников на первое бесплатное занятие.
Погибшими в ДТП в Омске на улице Герцена оказались супруги