Погибшими в ДТП в Омске на улице Герцена оказались супруги
Паре было 22 и 23
Оказалось, что столб упал на супругов.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Стали известны подробности жуткой аварии, которая случилась в выходные в центер Омска. Напомним, что на перекрестке улиц 24-я Северная и Герцена столкнулись "Мицубиси" и "Лада". От удара иномарку отбросило на тротуар, где машина сбила светофор. Столб упал на людей. В итоге девушка погибла на месте, а мужчина скончался в больнице.
Сейчас выяснилось, что погибшим было всего 22 и 23 года. Оказалось, что столб упал на супругов.
Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми в момент столкновения. Сейчас силовики разбираются кто нарушил правила. По факту ДТП с двумя погибшими уже завели уголовное дело.