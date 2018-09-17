После ДТП с двумя погибшими в Омске возбудили уголовное дело

17 Сент. 11:38 2018-09-17T11:38:44+03:00

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Страшная авария произошла накануне, 16 сентября, днем на перекрестке улиц 24-я Северная и Герцена. Уходя от столкновения с другой машиной, внедорожник вылетел на остановку и насмерть сбил двоих стоявших на ней людей - супругов 22 и 23 лет. Девушка скончалась на месте, молодой человек - в реанимации.

- По факту ДТП следственным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В ходе первоначальных следственных действий установлено, что водитель автомобиля «Лада-Приора», следовавший по улице 24-й Северной, совершил запрещенный знаком маневр при повороте налево в сторону улицы Герцена.