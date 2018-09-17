2018-09-17T11:38:44+03:00
Происшествия

После ДТП с двумя погибшими в Омске возбудили уголовное дело

Напомним, внедорожник вылетел на остановку и сбил стоявших там людей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Машина влетела в людей на остановке.Машина влетела в людей на остановке.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла накануне, 16 сентября, днем на перекрестке улиц 24-я Северная и Герцена. Уходя от столкновения с другой машиной, внедорожник вылетел на остановку и насмерть сбил двоих стоявших на ней людей - супругов 22 и 23 лет. Девушка скончалась на месте, молодой человек - в реанимации.

- По факту ДТП следственным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В ходе первоначальных следственных действий установлено, что водитель автомобиля «Лада-Приора», следовавший по улице 24-й Северной, совершил запрещенный знаком маневр при повороте налево в сторону улицы Герцена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске