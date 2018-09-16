Крупная авария в Омске: После ДТП машина въехала в пешеходов

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-16T13:10:14+03:00

После ДТП одна из машин влетела в пешеходовю Фото: vk.com

Один человек погиб, второй пострадавший - в тяжелом состоянии [подробности]

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Жуткая авария произошла в воскресенье в Омске недалеко от центра. Социальные сети уже облетели страшные кадры с места ДТП. На перекрестке улиц 24-я Северная и Герцена работают сотрудники полиции, спасатели, скорая.

Как сообщают очевидцы, после столкновения двух машин внедорожник влетел в толпу пешеходов, которые по тротуару шли к остановке. Свидетели происшествия сообщают противоречивую информацию. Одн

"Комсомолка" обратилась за официальным комментарием в пресс-службу омской полиции.

- На перекрестке улиц 24-я Северная и Герцена произошло столкновение автомобилей "Лады" и внедорожника "Мицубиси". Виновника мы пока определяем. После аварии иномарка отлетела в сторону тротуара, где находились люди. Одна женщина погибла, на мужчину упала световая опора, в которую врезалась машина. Он находится в больнице. Проводится проверка, другие подробности аварии будут позже, - уточнили нам в полиции.

В субботу тоже могла случиться похожая трагедия. Но люди, переходящие дорогу по переходу, успели увернуться от машин.