В Омске машина влетела в киоск у Телецентра
Крупная авария произошла ночью в городке Нефтяников. Неизвестная машина влетела в киоск с сигаретами возле Телецентра. Только из-за того, что все случилось поздно ночью, никто из людей не пострадал.
В социальных сетях появилось фото аварии. Машина на нем уже нет, но видны последствия столкновения. От киоска практически ничего не осталось. Конструкция восстановлению явно не подлежит. Чудом водитель и не снес забор.
Пользователи соцсетей активно обсуждают появившееся в Сети фото. Многие недоумевают, как могла случиться эта авария. Часть пользователей предполагает, что водитель был сильно пьян.
Добавим, что в выходные едва не случилась и другая серьезная авария. В районе медакадемии две машины чуть не въехали в толпу людей, переходивших дорогу.