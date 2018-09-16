2018-09-16T09:09:05+03:00
Происшествия

В Омске машина влетела в киоск у Телецентра

Только по счастливой случайности никто не пострадал [фото]
Станислав МУХИН
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От павильона ничего не осталось.От павильона ничего не осталось.Фото: vk.com
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Крупная авария произошла ночью в городке Нефтяников. Неизвестная машина влетела в киоск с сигаретами возле Телецентра. Только из-за того, что все случилось поздно ночью, никто из людей не пострадал.

В социальных сетях появилось фото аварии. Машина на нем уже нет, но видны последствия столкновения. От киоска практически ничего не осталось. Конструкция восстановлению явно не подлежит. Чудом водитель и не снес забор.

Пользователи соцсетей активно обсуждают появившееся в Сети фото. Многие недоумевают, как могла случиться эта авария. Часть пользователей предполагает, что водитель был сильно пьян.

Добавим, что в выходные едва не случилась и другая серьезная авария. В районе медакадемии две машины чуть не въехали в толпу людей, переходивших дорогу.

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