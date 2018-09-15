На переходе у омской медакадемии две машины въехали в толпу людей

15 Сент. 16:00 2018-09-15T16:01:04+03:00

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Инцидент произошел возле корпуса медакадемии в Советском округе. В толпу пешеходов, переходивших проспект Мира на зеленый сигнал светофора, въехала сначала одна легковушка - «Лада». Люди успели расступиться, и в образовавшийся коридор прорвалась еще и вторая машина - «Тойота». При этом оба автомобиля пересекли двойную сплошную полосу и двинулись дальше.

Запись происшествия сняли вероятно люди, ехавшие в соседних машинах, которых удивило непонятное поведение водителей. Подписчики паблика «Regik55 Омск», где разместили видео, возмущаются и советуют автору передать ролик в ГИБДД. Только по счастливой случайности во время этого происшествия никто не пострадал.