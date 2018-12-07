ВОДИТЕЛЬ «ЛАДЫ» ГРУБО НАРУШИЛ ПРАВИЛА

Тот страшный день 16 сентября навсегда разделил жизнь сразу нескольких людей, которые снова и снова прокручивают в воображении случившееся, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, чтобы примириться со страшной, не поддающейся объяснению трагедии.

У следствия уже выстроилась более-менее стройная картина происшедшего на перекрестке улиц Герцена и 24-я Северная. Водитель на «Приоре» грубо нарушил правила и подрезал «Мицубиси». Тяжелая машина, пытаясь уйти от столкновения, влетела в столб с дорожным знаком. Тот придавил молодых супругов - 22-летнюю Настю и 23-летнего Антона Дяченко. Девушка погибла на месте, молодой человек - в реанимации. Накануне они отметили год после свадьбы. А в тот день их шли поздравить бабушка с дедушкой.

- Мы как раз в это время там проходили, собирались к ним на праздник, - с трясущемися губами, сдерживая слезы, вспоминает дедушка Николай Новиков. - Видели накрытые тела, но даже заподозрить не могли, что это наши дети.

После ДТП одна из машин влетела в пешеходов.Фото: vk.com

То и дело срываются на слезы и родители погибших. А вспоминать в деталях случившееся им придется еще не раз. В суде только начали рассматривать это уголовное дело. Признанным потерпевшей стороной родителям Антона и Насти все разбирательства во время заседания даются с большим трудом. Особенно горячится папа погибшей девушки. Евгений Агазиев - бывший военный, работал в автоинспекции и как раз занимался разбором схем ДТП. Когда дело коснулось его родного человека, все официальные формулировки приобрели для него особый смысл. Он требовал от свидетелей максимально точного описания случившегося - вплоть до секунд и сантиметров.

- Следователь составил схему только спустя час после случившегося, - возмущался Агазиев. - Время ДТП и расположение тел были указаны неправильно. Настя 169 см ростом, она до столба просто не могла достать. Я считаю, что она получила травму от контакта с бампером внедорожника, оборудованного кенгурятником. Также в материалах дела не указано, что водитель «Мицубиси» незадолго до этого совершил опасный маневр.

Также отец Насти поинтересовался у водителя иномарки, почему он, будучи медиком, не помог его дочери.

- Я ведь ветеринар, а не врач, - попытался оправдаться Илья Смолянюк. - Я побоялся ее трогать или передвигать. Просто осмотрел девушку, но она не подавала никаких признаков жизни. Я искренне вам соболезную. Если бы у меня тогда была хоть какая-то возможность помочь...

- Возможность была, но не помог, - отец погибшей был непреклонен.

- Я сразу же выбежал из машины к ним, но у меня было шоковое состояние. Только смог прокричать собравшимся людям, чтобы «скорую» и ГИБДД вызвали. У меня так руки тряслись, что я даже номер набрать не мог.

- Врачам позвонить не смогли, а до адвоката, тем не менее, дозвонились! - негодовал Евгений Агазиев.

- Это было намного позже.

Родные погибших прошли мимо накрытых тел, даже не подозревая, что это их дети.Фото: Анна МИКУЛА

«МАШИНА ВЕСОМ 2,7 ТОННЫ СТАЛА ПРОСТО НЕУПРАВЛЯЕМОЙ»

Несмотря на претензии родителей погибшей девушки, которые считают, что водитель «Мицубиси» должен также отвечать за смерть их дочери наравне с водителем «Приоры», он проходит по этому уголовному делу, как свидетель.

- Я сам настаивал, чтобы запись с моего видеорегистратора была исследована и добавлена к материалам уголовного дела, - объясняет Смолянюк. - Тысячу раз прокручивал эту ситуацию в голове. Если бы я нарушал правила и ехал на «красный», то, как ни странно, сумел бы среагировать, свернуть. Но был «зеленый», я двигался в потоке со скоростью 60 км в час в крайнем правом ряду. Рядом со мной был «Ниссан Марч», который закрыл мне «Приору». Внезапно водитель «Приоры» газанул так, что я даже звук этот слышу до сих пор. И начал поворачивать налево. Я постоянно езжу по этой улице. Все знают, что там поворот налево запрещен. Поэтому я просто не ожидал опасности с той стороны. Как выяснилось потом, при просмотрре записи, он пытался проскочить на мигающий сигнал, но завершил маневр уже на «красный».

В результате высокая и тяжелая машина Смолянюка наехала передним левым колесом на отечественное авто, от удара оно лопнуло, и «Мицубиси» стал неуправляемым. Автомобиль весом 2,7 тонны начало кидать из стороны в сторону.

- Я вообще не понимал, что происходит у меня под ногами, - вспоминает Илья. - Лопнула рулевая рейка. Колесо не проворачивалось, было зафиксировано кузовом. Я видел, что машину заносит на людей, стоявших на остановке справа, и до последнего старался этого не допустить. На фото видно, что колеса выкручены влево. Но меня занесло сначала на опору с дорожным знаком. Пришлось применить экстренное торможение о следующий столб.

Водитель с точностью не может прояснить главного - ударил ли дорожный знак молодую пару или нет. Все случилось за секунды, и, когда Илья опомнился, Настя и Антон уже лежали на земле, а злосчастный знак нависал над землей. Тем временем, эта деталь принципиально важна.

- Я помню только, что знак ничем не был закреплен, кроме асфальта, - уточняет водитель. - Если бы внизу была основа, как полагается, он бы погнулся, но устоял.

Тем временем, водитель «Приоры» Олег Ясенев, которого обвиняют в случившемся, по словам свидетелей, даже не решился выйти из своего авто, чтобы помочь. Он так и просидел в салоне машины до приезда следователя. Ни до, ни во время суда он не попытался связаться с родными погибших. Правда, его теща написала какое-то странное сообщение в соцсети маме Насти Дяченко. Вместо настоящих извинений, она заявила - зять в случившемся невиновен, да еще и носилки пришлось тащить, когда «скорая» приехала. Убитая горем женщина просто не стала отвечать на это письмо.

Фото: предоставлено родственниками погибших.Фото: Анна МИКУЛА

Попытался реабилитироваться во время заседания и сам Ясенев. Он спрашивал сначала у второго водителя Ильи Смолянюка, не разговаривал ли он по телефону во время аварии. Когда тот ответил отрицательно, предложив запросить биллинг своего сотового за тот день, Ясенев переключился на его жену. У Марии Смолянюк, которая ехала вместе с мужем, он также допытывался, не отвлекала ли она его разговорами. Немного удивившись такой попытке переложить вину на другого, девушка покачала головой.

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ АНТОН ПОПЫТАЛСЯ ЗАКРЫТЬ СОБОЙ ЖЕНУ

Существенно помогла прояснить ситуацию свидетельница обвинения Галина Макаревич. Девушка как раз в момент трагедии пыталась перейти дорогу и все рассмотрела в подробностях.

- Я еще удивилась, когда увидела, как черное авто («Приора». - Прим. авт.) поворачивает налево, а этого там делать нельзя. Я сама машину не вожу, но постоянно с папой езжу и знаю правила, - рассказывает Галина. - И тут буквально сразу услышала удар железа и звук лопнувшего колеса. Большая машина начинает вилять, идет вправо, врезается сначала в пешеходный знак, потом в столб. Парень в голубой куртке и девушка увидели, что на них едет авто и отошли, попытались прижаться к дому. Тут они поняли, что на них падает знак. Последнее, что молодой человек успел сделать, инстинктивно закрыть своей рукой лицо девушки. В следуюшее мгновение прямоугольный знак ударил их по головам. Они оба сразу упали, он продолжал ее обнимать. Девушка как-то сразу начала синеть, а у него горлом пошла кровь. Чтобы он не захлебнулся, его оттащили, положили набок. Потом приехала «скорая». Медики подошли к девочке и сразу отошли. Крови у нее, кстати, совсем не было. Парня подняли на носилки и увезли. А ее так оставили лежать.

Уже сейчас понятно, что дело будет непростым не только для родных погибших Антона и Насти, но и для гособвинения и даже для судьи. Такие подробности им придется выслушивать еще не один раз. Потерпевшие намерены требовать с обвиняемого 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также заставят оплатить услуги адвоката. Вот только даже, если, пройдя через все круги ада, они выиграют это дело, не понятно, из каких денег им будет выплачивать долг безработный житель Муромцево Олег Ясенев. Впрочем, отец Насти заверил, что гораздо важнее денег для него добиться справедливого наказания для лихача.

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