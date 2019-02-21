2019-02-21T08:30:01+03:00
Общество

В Омске после первой квитанции за мусор ждут штурма офиса регоператора

Депутаты уверены: жители начнут отказываться от дорогостоящей услуги, а, возможно, пойдут в суд
Станислав МУХИН
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Депутаты уверены: жители начнут отказываться от дорогостоящей услуги, а, возможно, пойдут в суд.Депутаты уверены: жители начнут отказываться от дорогостоящей услуги, а, возможно, пойдут в суд.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Предстоящую мусорную реформу обсудили депутаты горсовета. Региональный оператор ООО «Магнит» надеется приступить к работе уже с 1 апреля. Первые квитанции за вывоз отходов омичам придут, судя по всему, в мае. ООО «Магнит» оценил тариф в 130 рублей с человека – сейчас цифры находятся на рассмотрении в РЭК. Если ведомство согласится с расчетами компании, то в мае семья из трех человек получит платежку почти на 500 рублей.

Для сравнения сейчас жителям вывоз мусора обходится в 40-45 рублей. Депутат горсовета Виталий Путинцев, ранее занимавшийся этим бизнесом, уверен: омичи сразу же пойдут в офис ООО «Магнит», где будут пытаться отказаться от этой услуги. Не исключил он и попыток жителей сделать это в суде. Правда, не заключить договор и отказаться от вывоза мусора по закону нельзя. Путинцев объяснил, почему.

- На 16-й день после публикации тарифа в официальных СМИ договор со всеми жителями все равно будет заключен. Я думаю, что найдутся те, кто придет, будет опротестовывать, возможно, кто-то станет судиться. Ну, давайте попробуем побороться с федеральным законодательством, – сыронизировал депутат.

Тем не менее, народные избранники уверены: как только регоператор приступит к работе, начнутся проблемы. Одной из них станет норматив накопления мусора, который власти рассчитывали в 2016 году. Чем он больше, тем выше итоговый тариф в квитанциях. В РЭК насчитали 6 литров в сутки с человека для Омска. В сельских районах он больше. Депутаты и многие эксперты считают, что он завышен. Соглашается с этим и сам оператор, но только в части норматива для села.

- В городе норматив образования все-таки более обоснованный, а вот в сельских поселениях он завышен. Но не потому, что его специально завысили, просто, когда люди везут мусор, то обычно туда отправляют все. А отходы делятся на твердые коммунальные (ТКО), промышленные и строительные. То есть навоз, ботва с огорода, строительные палки – это не ТКО, но в селах это посчитали как отходы и получился высокий норматив, – сказал гендиректор ООО «Магнит» Сергей Шевченко.

Другая проблема касается санитарных площадок. По данным департамента горхозяйства в городе более 2000 мест накопления не соответствует требованиям. Еще 842 площадки нужно установить с нуля. На все это необходимы сотни миллионов. Но пока в бюджете выделено лишь 100 млн. Но даже не в этом главная беда. Непонятно, как быть с частным сектором.

- Согласно нормам, в частном секторе на каждые 3–5 домов должна быть санитарная площадка. Но это нереально. И потом городе появятся 842 площадки – это 1600 контейнеров. А в России всего два производителя мусорных баков. Они физически не успеют слепить такое количество контейнеров, – предупредил Путинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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