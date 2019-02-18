Региональный оператор: Первое время 50% омичей не будут платить за мусор

Совсем скоро убирать отходы в Омской области начнут по новой системе. С 1 апреля отвечать за это станет региональный мусорный оператор ООО «Магнит». Тем не менее, нерешенным остается ряд вопросов. До сих пор не утвержден тариф (регоператор просит 130 рублей с человека), непонятно, кто станет возить весь мусор, а также, как реформа пройдет на селе. Обо всем этом накануне высказался руководитель ООО «Магнит» Сергей Шевченко.

КТО БУДЕТ ВОЗИТЬ ОТХОДЫ?

- Когда мы представились как компания, победившая в конкурсе, губернатор просил, чтобы мы не развалили возчиков, которые есть в регионе. Я сам житель деревни и понимаю: если в городе и райцентрах не очень хорошо с работой, то в селах и того хуже. Для кого-то это единственный источник заработка. Поэтому мы максимально сохраним те рабочие места, которые сегодня уже существуют. Победителем конкурса на вывоз мусора стала компания «Экос». Нам важно было, чтобы компания была финансово обеспеченная. Потому что процентов 50 населения поначалу платить не будут. Ходить и слушать от возчиков, что нет бензина, или нечем выдавать зарплату потому, что население не платит и т. д. – этого мы позволить не можем. Федеральный закон говорит о том, что услуга должна оказываться всем. Но местные возчики далеко не все готовы эту задачу сегодня решать. Вместе с «Экос» ведем переговоры с местными возчиками, и, если они готовы выполнять услугу качественно, то они будут работать.

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ МУСОРА ЗАВЫШЕН?

- Мы уже обсуждали этот вопрос на днях с главами муниципалитетов, министерством природных ресурсов. Я считаю, что в городе норматив образования все-таки более обоснованный, а вот в сельских поселениях он завышен. Но не потому, что его специально завысили, просто, когда люди везут мусор, то обычно туда отправляют все. А в действительности отходы делятся на ТКО, на промышленные отходы, строительные. То есть навоз, ботва с огорода, строительные палки – это не ТКО, но в селах это посчитали как отходы и получился высокий норматив».

О ТАРИФЕ И НОВЫХ СВАЛКАХ

- Все замеры произведут еще раз, но реформу запустят с учетом существующих, утвержденных РЭК Омской области в 2017 году, нормативов. У нас есть свой интерес в этом вопросе. Чтобы правильно распределить обработку отходов, перевозку, правильно рассчитать тариф, нам важно знать какой объем отходов регион производит в действительности. Кроме того, построить завод мощностью в 1 млн тонн и получить 600 тыс. тонн отходов невыгодно, мы понесем неокупаемые затраты. Построить завод меньшей мощности, а отходов получить по факту больше тоже недопустимо. Это приведет к накоплению свалок, - подчеркнул Сергей Шевченко.