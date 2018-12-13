2018-12-20T13:39:43+03:00
Общество

Мусорная реформа в Омске временно откладывается

Региональный оператор не подал нужные документы, и тариф принять не успеют принять. С 1 января вывозить отходы будут по-старому
Станислав МУХИН
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С 1 января услуга по вывозу отходов становится коммунальной.С 1 января услуга по вывозу отходов становится коммунальной.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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«Комсомолка» подробно останавливалась на мусорной реформе. С 1 января услуга по вывозу отходов становится коммунальной. Чем это грозит жителям? Собственники перестанут оплачивать ее в квитанции управляющей компании. Свою должен с нового года присылать региональный оператор ООО «Магнит». Все эксперты прогнозировали подорожание стоимости вывоза мусора.

Власти должны были до 20 декабря утвердить новый тариф, но, скорее всего, не успеют это сделать. ООО «Магнит» не подал в РЭК нужный пакет документов.

- Региональный оператор не принес заявку. Они уточнили, какие документы нужны и ушли. А потом когда ООО «Магнит» представит документы, РЭК дается период, чтобы их рассмотреть. Я сомневаюсь, что к 1 января будет тариф. Все пока будет, как было. Если не отработана новая система, как она будет введена? – комментирует ситуацию председатель общественного совета РЭК Омской области Виктор Гаак.

Ничего страшного в этом не видит и начальник Госжилинспекции Александр Бурых.

- Люди как платили, так и продолжат платить через квитанцию управляющей компании. Специально для этого мы утвердили с 1 января муниципальный тариф на содержание жилья с графой «вывоз мусора». Скорее всего, новый тариф мусорному оператору утвердят в феврале.

Другой прогноз у председателя регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александра Лихачева:

- Мое мнение: оператор начнет работать не раньше марта. Просто потому что нет тарифа, не все контейнерные санитарные площадки внесены в территориальную схему, – сказал эксперт.

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