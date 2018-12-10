9 самых важных вопросов о мусорной реформе в Омской области

Настоящая мусорная революция ждет сибиряков с 1 января. По федеральному закону вывоз отходов станет коммунальной услугой со своим тарифом. И, по прогнозам экспертов, он вырастет в несколько раз. Сейчас мы рассчитываемся за это в платежке за содержание жилья. С нового года омичи получат уже отдельную - новую квитанцию. Отвечать за вывоз отходов будет единый региональный оператор - ООО «Магнит». Он построит минимум 2 мусороперерабатывающих завода. «Комсомолка» узнала все о грядущей мусорной реформе и рассказывает о ее нюансах и подводных камням жителям.

1. Рассчитываться будем в отдельной квитанции?

- Да, омичам придет новая платежка. Оплата жителями первой квитанции автоматически будет считаться заключением договора с оператором, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. - Квитки людям принесут вместе с квитанциями за свет. Скорее всего, в целях экономии платежка за свет и за мусор будет на одном бланке. Почему именно так? Дело в том, что у нас в Омске нет единого расчетного центра со всей базой абонентов, адресов и контактов. Разные ресурсоснабжающие организации подают в разные районы газ, воду или тепло. А у электроэнергии - один поставщик со всеми данными. Удалось договориться с энергетиками, чтобы плата за абонентскую работу сильно не отразилась на тарифе.

2. Не станем ли платить за услугу дважды?

Сейчас плата за мусор включена в квитанцию от УК. А с 1 января собственникам должны начать присылать отдельный квиток уже от оператора. Многие переживают, что придется платить дважды.

- Я убежден: ни одна управляющая компания не пойдет на то, чтобы продолжить выставлять счет за мусор в своей квитанции. Потому что это уголовное дело, а сидеть в тюрьме никто не хочет, - считает председатель регионального Общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. - Не исключено, что с января мы продолжим платить по-старому - пока оператор не начнет работать.

3. Что будет с мусором?

- Утилизировать и захоранивать отходы на полигонах мы больше не планируем. Оператор рассчитывает максимально все перерабатывать, - объясняет Илья Лобов. - Возможно, будет оставаться небольшой процент непереработанного мусора. То есть цикл утилизации будет выглядеть так: собственник квартиры выбросил отходы - машина приехала к контейнерной площадке у дома и забрала их, дальше - везет на сортировку. Там мусор переработали. Пластик, бумагу и стекло оператор продаст фирмам, которым они нужны.

4. Почему к некоторым домам мусоровозы могут

не приехать?

- У нас очень мало времени на утверждение тарифа. Он включает в себя 3 составляющие - деятельность регионального оператора, затраты на перевозку отходов и на переработку. Но есть и более серьезная проблема, - признается министр Илья Лобов. - Для расчета затрат на перевозку оператору нужно понимать, куда приезжать за мусором. А для этого необходима территориальная схема размещения контейнерных площадок. Так вот эта схема делалась в 2016 году - и ее нужно срочно актуализировать. В ней не учтены более половины домов в Омской области, про частный сектор я вообще молчу. То есть если отдавать ее в работу, то оператор не приедет на вывоз к половине жителей. Почему так вышло? Когда делали схему - никто не знал, для чего она нужна. Делали ее очень быстро, были предпосылки и недоработки. Это сложный вопрос - сейчас мы пытаемся решить проблему.

5. Выгоднее договор через УК или напрямую

с оператором?

- Оператор по закону может заключить с собственниками общий договор через УК, ТСН, ТСЖ или же с каждым жителем в отдельности. Сразу скажу: общий договор через УК для горожан невыгоден, - разъясняет Александр Лихачев. - Все дело в том, что за неплательщиков в этом случае деньги будут списываться с общего счета дома - как и при расчетах за ОДН. Поэтому я бы рекомендовал собственникам проводить общие собрания, на которых принимать решение о заключении договора с каждым жителем в отдельности, - то есть напрямую. Тогда каждый неплательщик за свои долги будет отвечать сам.

6. Какие документы должны подготовить собственники?

Жители должны действовать уже сейчас. И времени у них очень мало. Во-первых, омичам необходимо провести на каждом доме общее собрание, где необходимо принять решение, что каждый собственник будет заключать не общий договор на вывоз мусора через УК, а с региональным оператором напрямую. В противном случае все долги неплательщиков будут списываться с общего счета дома, а не с отдельной квартиры. Копию протокола о принятом решении нужно отправить оператору.

Другой важный момент касается территориальной схемы размещения контейнерных площадок. Ведь сейчас более половины домов в ней не учтены. Это значит, что 1 января мусоровоз регионального оператора попросту не приедет к ним убирать отходы. Руководствоваться мусорщики будут строго существующей схемой. Поэтому жителям до 10 декабря необходимо направить в адрес минприроды Омской области и региональному оператору (обоим!) бумаги с приложением схемы участка под своим многоквартирным домом, указать место положения контейнерной площадки с приложением фото на местности. После 10 декабря делать это будет уже поздно - в РЭК начнут считать тариф на перевозку мусора. По закону его должны утвердить не позднее 20 декабря.

7. Что ждет жителей частного сектора?

Частный сектор в территориальной схеме размещения контейнерных площадок тоже не учтен. Власти вообще столкнулись с тем, что их нужно строить по всей Омской области. На эти цели в областном бюджете заложены колоссальные средства - более 300 миллионов рублей. Строить контейнерные площадки начнут уже в 2019 году.

8. Живу в одной квартире, прописан - в другой.

Платить дважды?

Очень острый вопрос для тех, кто снимает жилье, а прописан в другом месте. Или летом селится на дачах, а также работает вахтовым методом. Чтобы избежать переплаты - нужно через старшую по дому и УК оформить акт временного выбытия. Его представляете региональному оператору.

Примерно такая же процедура сэкономит деньги и владельцам двух квартир, в одной из которых есть 0 прописанных. Опять же подтвердить, что собственник в ней не проживает, а квартирантов там нет, нужно через акт, старшую по дому и вашу УК.

9. Только родился - и сразу плати?

Ответ здесь однозначный - да, таков закон. С 1 января за услугу мы платим не по метражу квартиры, а по количеству в ней прописанных. Как только собственник жилья регистрирует в ней, условно, новорожденного - необходимо платить и за него. Другое дело, что омичи могут не спешить присылать на адрес регионального оператора копию лицевого счета с новым количеством прописанных. Но рано или поздно оператор получит актуализированную информацию самостоятельно. И тогда хитрость выйдет собственнику боком - придется рассчитаться за весь период неоплаты на одного человека. Так что коммунальщики все равно свое возьмут.

ВОПРОС РЕБРОМ

Тариф станет выше?

- Самый болезненный вопрос - безтарный сбор отходов. Это усложняет тарифную политику, увеличивает тариф, - сказал на заседании экологического совета гендиректор регионального оператора ООО «Магнит» Сергей Шевченко. - Сегодня пока есть планы по строительству 3 заводов по переработке - на севере в Таре, в южной части и в Омске. Места размещения выбираются. Технологии определены - мы противники сжигания мусора. Но надо понимать, что тарифы вырастут не потому, что мы накручиваем плату. Просто сейчас население не платит за захоронение и утилизацию. Омск не единственный город - это вся страна. Нужно максимально минимизировать тариф - сделать его даже ниже общероссийского уровня.

КОМПЕТЕНТНО

«Мой прогноз: тариф вырастет, а качество услуги ухудшится»

Глава регионального Общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр ЛИХАЧЕВ:

- Омская область абсолютно не готова к мусорной реформе. Сейчас это очевидно. Слишком много вопросов не решены. Именно поэтому я предлагал региональному оператору в первый год не менять схему вывоза отходов. Другими словами: пусть омские компании продолжили бы этим заниматься, пока новая система не отлажена. Но оператор от этого предложения отказался. Мой прогноз: тариф все-таки вырастет, а качество услуги станет с 1 января значительно хуже. Ну не может компания, которая стала региональным оператором сразу в нескольких городах, одинаково хорошо вывозить отходы в каждом из них.

ВАЖНО!

К нам собираются свозить мусор из других городов?

- Оператором говорилось, что мусор в Омскую область может завозиться на сортировку и переработку. Я подчеркиваю слово «переработку». Складировать у нас мусор никто не будет, - заявил «КП» министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. - К тому же вы понимаете, что перевозка и логистика съедают очень много денег, чтобы специально везти отходы, скажем, из Новосибирска к нам. Это просто невыгодно и очень дорого. Дешевле построить сортировку там. Никто в Омск ничего специально не повезет.