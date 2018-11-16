Мусорная реформа в Омске: Только родился – сразу плати!

Мы уже не раз писали о том, что с января омичам начнут присылать новые квитанции. Платить за вывоз отходов придется по-другому и, скорее всего, гораздо больше. Тем не менее, мало кто из жителей знает о грядущей мусорной реформе. А нюансов и проблемных вопросов в ней много. «Комсомолка» рассказывает на некоторые из них.

1. Какие документы должны подготовить собственники?

Несмотря на то, что убирать отходы по-новому начнут только со следующего года, жители должны действовать уже сейчас. И времени у них очень мало.

Во-первых, омичи должны провести на каждом доме общее собрание, где необходимо принять решение о том, что каждый собственник будет заключать не общий договор на вывоз мусора через УК, а с региональным оператором напрямую. В противном случае все долги неплательщиков будут списываться с общего счета дома. Во втором же варианте долги каждой отдельной квартиры будут числиться на ней. Копию протокола о принятом решении нужно отправить оператору до 1 декабря.

Другой важный момент касается территориальной схемы размещения контейнерных площадок. Мы уже писали, что более половины домов в ней на данный момент вообще не учтены. Это значит, что 1 января мусоровоз регионального оператора попросту не приедет к ним убирать отходы. Руководствоваться мусорщики будут строго существующей схемой. Поэтому жителям до 10 декабря необходимо направить в адрес минприроды Омской области и региональному оператору (обоим!) бумаги с приложением схемы участка под своим многоквартирным домом, указать место положения контейнерной площадки с приложением фото на местности. После 10 декабря делать это будет уже поздно – в РЭК начнут считать тариф на перевозку мусора. По закону его должны утвердить не позднее 20 декабря.

2. Только родился и сразу плати?

Ответ здесь однозначный – да, таков закон. С 1 января за услугу мы платим не по метражу квартиры, а по количеству в ней прописанных. Как только собственник жилья регистрирует в ней, условно, новорожденного – необходимо платить и за него. Другое дело, что омичи могут не спешить присылать в адрес регионального оператора копию лицевого счета с новым количеством прописанных. Но рано или поздно оператор получит актуализированную информацию самостоятельно. И тогда хитрость выйдет собственнику боком: придется рассчитаться за весь период неоплаты на одного человека. Так что коммунальщики все равно свое возьмут.

3. Живу в одной квартире, прописан – в другой. Платить дважды?

Очень острый вопрос для тех, кто снимает жилье, а прописан в другом месте. Или для тех, кто летом селится на дачах, а также работает вахтовым методом. Чтобы этого избежать нужно через старшую по дому и УК оформить акт временного выбытия. Его нужно предоставить региональному оператору.

Примерно такая же процедура сэкономит деньги и владельцам двух квартир, в одной из которых есть 0 прописанных. Опять же подтвердить, что собственник в ней не проживает, а квартирантов там нет, нужно через акт, старшую по дому и вашу УК.

4. Если с 1 января оператор еще не начнет работать, как быть?

Эксперты не исключают и такого варианта развития событий – слишком поздно у нас определили мусорного оператора. Аукцион по его выбору срывался трижды! С января из структуры квартплаты тариф за вывоз отходов по закону должен быть выведен. А новые квитанции не придут, пока оператор не начнет работать. И как тогда платить за мусор?

- Мы были на приеме у мэра Омска. Попросили все-таки временно оставить на следующий год в квартплате эти 1 рубль 40 копеек на случай если ООО «Магнит» не успеет начать убирать отходы с января, – объясняет председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – Трагедии тут не будет. Я вообще убежден, что менять систему в праздники очень плохо.

5. Кто должен следить и содержать контейнерные площадки?

Для ответа на этот вопрос нужно разобраться, на чьей земле она находится. Если площадка входить в земельный участок под многоквартирным домом, то это общее имущество жильцов. Значит, содержать ее, дворника и оплачивать покупку новых баков должны собственники.

- Но мы помним, как несколько лет назад администрация выводила эти площадки из земельных участков жителей. Получалось, что стоят они на муниципальной земле. В этом случае расходы по их содержанию должен нести город, – объясняет Лихачев. – Но жителям не нужно радоваться. Не исключаю, что через 2-3 года законодательство изменят и собственников заставят платить за аренду контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле.

КОМПЕТЕНТНО

«С нового года ожидаем наплыв людей в наших офисах»

Заместитель гендиректора «Омская энергосбытовая компания» Константин РУДНИК:

- Первая квитанция за вывоз мусора должна прийти вместе с платежкой за электроэнергию. В ней будет отдельная строка, касающаяся уборке отходов. Люди увидят графу тариф, количество проживающих и итоговую сумму. Сейчас для нас очень важна актуальная информация по прописанным в квартирах. Так как почти все услуги сейчас оплачиваются по счетчикам, думаю, имеется большой процент устаревших данных. Поэтому, как только региональный оператор заработает, мы ожидаем наплыв жителей в наших офисах обслуживания. Люди будут приходить уточнять сведения о числе проживающих.