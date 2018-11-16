5 важных вопросов о мусорной реформе в Омске

С 1 января вывоз отходов становится коммунальной услугой. И с нового года жители начнут получать отдельные квитанции за мусор. Однако в Омской области остаются нерешенными слишком много вопросов. Мы продолжаем разбираться в тонкостях мусорной реформы.

1. Кто повезет отходы?

- Оператор не может сам все возить. По закону он объявляет конкурс на перевозку - чтобы цена была максимально снижена другими мусорными компаниями, - говорит министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. - Только такие затраты на перевозку отходов РЭК может включить в итоговый тариф. Само ООО «Магнит» не сможет возить - оператор может лишь закрыть участки, на которые никто не заявится по конкурсу.

Однако, по информации «Комсомолки», оператор уже зарегистрировал фирму, специализирующуюся на вывозе отходов. С большой долей вероятности она и получит право заниматься этим. А уже наши мусорные компании будут нанимать как субподрядчиков и, видимо, за меньшие деньги. Сейчас местные мусорщики подсчитывают, насколько им это выгодно.

2. Что будет с мусором?

- Утилизировать и захоранивать отходы на полигонах мы больше не планируем. Оператор рассчитывает максимально все перерабатывать, - объясняет министр Илья Лобов. - Возможно, будет оставаться небольшой процент не- переработанного мусора. То есть цикл утилизации будет выглядеть так: собственник квартиры выбросил отходы - машина приехал к контейнерной площадке у дома и забрала их, дальше - везет на сортировку. Там мусор переработали. Пластик, бумагу и стекло оператор продаст фирмам, которым они нужны.

3. Выгоднее договор через УК или напрямую

с оператором?

- Региональный оператор по закону может заключить с собственниками общий договор через УК, ТСН, ТСЖ или же с каждым жителем в отдельности. Сразу скажу: общий договор через УК для горожан невыгоден, - поясняет глава регионального Общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. - Все дело в том, что за неплательщиков в этом случае деньги будут списываться с общего счета дома - как и при расчетах за ОДН. Поэтому я бы рекомендовал собственникам проводить общие собрания, на которых принимать решение о заключении договора с каждым жителем в отдельности, - то есть напрямую. Тогда каждый неплательщик за свои долги будет отвечать сам.

4. Не станем ли мы платить за услугу дважды?

Сейчас плата за мусор включена в квитанцию от управляющей компании за содержание жилья. А с 1 января собственникам должны начать присылать отдельный квиток уже от оператора. Многие омичи переживают, что им придется платить дважды.

- Я убежден, что ни одна управляющая компания не пойдет на то, чтобы продолжить выставлять счет за мусор в своей квитанции. Потому что это уголовное дело, а сидеть в тюрьме никто не хочет, - считает Александр Лихачев. - Не исключено, что с января мы продолжим платить по-старому - пока оператор не начнет работать.

ВОПРОС РЕБРОМ

Собственники станут платить больше?

- Самый болезненный вопрос - безтарный сбор отходов. Это усложняет тарифную политику, увеличивает тариф, - сказал на заседании экологического совета гендиректор регионального оператора ООО «Магнит» Сергей Шевченко. - Сегодня пока есть планы по строительству 3 заводов по переработке - на севере в Таре, в южной части и в Омске. Места размещения выбираются. Технологии определены - мы противники сжигания мусора. Но надо понимать, что тарифы вырастут не потому, что мы накручиваем плату. Просто сейчас население не платит за захоронение и утилизацию. Омск не единственный город - это вся страна. Нужно максимально минимизировать тариф - сделать его даже ниже общероссийского уровня.

КОМПЕТЕНТНО

«Мой прогноз: тариф вырастет, а качество услуги ухудшится»

Глава регионального Общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр ЛИХАЧЕВ:

- Омская область абсолютно не готова к мусорной реформе. Сейчас это очевидно. Слишком много вопросов не решены. Именно поэтому я предлагал региональному оператору в первый год не менять схему вывоза отходов. Другими словами: пусть омские компании продолжили бы этим заниматься, пока новая система не отлажена. Но оператор от этого предложения отказался. Мой прогноз: тариф все-таки вырастет, а качество услуги станет с 1 января значительно хуже. Ну не может компания, которая стала региональным оператором сразу в нескольких городах, одинаково хорошо вывозить отходы в каждом из них.

КСТАТИ

Где хотят размещать полигоны?*

1. Называевск

2. Черлак

3. Одесское

4. Тара

5. Оконешниково

6. Москаленки

7. Калачинск

8. Надеждино

*По данным утвержденной территориальной схемы.