С 1 января с квитанцией за свет омичи получат еще и платежку за вывоз отходов

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-08T12:23:18+03:00

«Комсомолка» узнала, что будет с тарифом и почему к половине домов жителей мусоровозы могут вообще не приехать.

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Мусорная революция ждет нас всех с 1 января. По федеральному закону вывоз отходов станет коммунальной услугой со своим тарифом, который, по прогнозам экспертов, вырастет в несколько раз. Сейчас мы рассчитываемся за это в платежке за содержание жилья. С нового года омичи получат уже отдельную, новую квитанцию. Отвечать за вывоз отходов будет единый региональный оператор - ООО «Магнит». Он построит 2 мусороперерабатывающих завода. Но там пока хранят молчание и не спешат посвящать жителей в детали реформы. Поэтому, что будет с тарифом, квитанциями и полигонами, «Комсомолка» расспросила министра природных ресурсов и экологии Омской области Илью Лобова.

1. Что с тарифом?

- Вы правы, что новый тариф вырастет и, наверное, не на 20 -30%. Просто потому, что с 1 января меняется сам подход расчетов. Если раньше считали норматив на квартиру, то теперь вывоз мусора жители станут оплачивать по числу прописанных людей (подробнее см. «Считалку «КП»). Сейчас средний тариф на 2-комнатную квартиру площадью 55 квадратов - порядка 90 рублей, – говорит министр экологии. - А с нового года добавится на одного человека… Ох, я даже боюсь вам называть эту цифру. Давайте мы это сделаем, когда все посчитает РЭК Омской области.

2. Платить будем в отдельной квитанции?

- Да, омичам в феврале придет первая новая платежка. Оплата жителями первой квитанции автоматически будет считаться заключением договора с оператором по вывозу мусора. Квитки людям принесут вместе с квитанциями за свет. Скорее всего, в целях экономии платежка за свет и за мусор будет на одном бланке. Почему именно так? Дело в том, что у нас в Омске нет единого расчетного центра со всей базой абонентов, адресов и контактов. Разные ресурсоснабжающие организации подают в разные районы газ, воду или тепло. А у электроэнергии - один поставщик со всеми данными. Удалось договориться с энергетиками, чтобы плата за абонентскую работу сильно не отразилась на тарифе.

3. Что со схемой размещения мусорных площадок?

- У нас очень мало времени на утверждение тарифа. Он включает в себя 3 составляющие - деятельность регионального оператора, затраты на перевозку отходов и на переработку. Но есть и более серьезная проблема, - признается Илья Лобов. - Для расчета затрат на перевозку оператору нужно понимать, куда приезжать за мусором. А для этого необходима территориальная схема размещения контейнерных площадок. Она нужна для понимания, куда нужно приезжать, чтобы вывезти отходы. Так вот эта схема делалась в 2016 году - и ее нужно срочно актуализировать. В ней неучтены более половины домов в Омской области, про частный сектор я вообще молчу. То есть если отдавать ее в работу, то оператор не приедет на вывоз к половине жителей. Почему так вышло? Когда делали схему - никто не знал, для чего она нужна. Делали ее очень быстро, были предпосылки и недоработки. Это сложный вопрос - сейчас мы пытаемся решить проблему.

4. Что ждет жителей частного сектора?

- Частный сектор города Омска в территориальной схеме размещения контейнерных площадок тоже не учтен. Мы вообще столкнулись с тем, что их нужно строить по всей Омской области. На эти цели в областном бюджете заложены колоссальные средства – сотни миллионов рублей. Это огромная работа. Строить контейнерные площадки начнут уже в 2019 году. В ближайшее время мы объявим аукцион.

5. Почему в регионе ничего не готово к мусорной реформе?

- С 1 января у нас точно не будет все гладко. Проблем хватает, предстоит колоссальная работа. Но если мы хотя бы сможем запустить всю эту систему с нового года, чтобы потом только подправлять какие-то штрихи и сложности, а они появятся, это уже будет успехом.

СЧИТАЛКА «КП»

Как будут высчитывать платеж за утилизацию по-новому?*

Возьмем просто на примере действующего тарифа для средней двушки в 55 квадратов, где зарегистрированы трое. Сейчас вывоз с такого жилья обходится в 90 рублей. С 1 января платеж будут считать уже не с метража квартиры, а по количеству прописанных в ней людей. Формула такая: тариф умножается на число человек и на норматив (для благоустроенных домов это цифра 0,183 куб/чел.). Нынешнюю цифру в 90 рублей умножаем на троих и получаем 270 рублей. Полученную сумму нужно умножить на норматив (0,183 Х 3 = 0,549). Итого: 270 рублей Х 0,549 и получаем 148 рублей. Рост платежа с квартиры почти в 50%

* Возможно, в наших расчетах есть неточности. «Комсомолка» была бы рада, если бы региональный оператор подправил нас.

ВОПРОС РЕБРОМ

К нам собираются свозить мусор из других городов?

- Оператором говорилось, что мусор в Омскую область может завозиться на сортировку и переработку. Я подчеркиваю слово «переработку». Складировать у нас мусор никто не будет, – заявил «КП» министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. – К тому же вы понимаете, что перевозка и логистика съедает очень много денег, чтобы специально везти отходы, скажем, из Новосибирска к нам. Это просто невыгодно и очень дорого. Дешевле построить сортировку там. Никто в Омск ничего специально не повезет. У нас иногородний мусор элементарно негде захоранивать. Не знаю, кто подогревает эти разговоры.